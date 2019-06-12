В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Донецк, 12 июня. Власти Донецкой народной республики в среду опровергли заявление украинской стороны о пересечении ВСУ линии разграничения. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, пока что деятельность украинской армии ограничивается обстрелами городов Донбасса.

«То, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю, это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — подчеркнул он.

Басурин также отметил, что военнослужащие ДНР остаются на своих позициях, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее в Киеве заявили, что украинская армия прорвалась за линию разграничения в Донбассе и продвинулась вглубь города Марьинка, который находится к западу от Донецка. Отметим, что в конце прошлого года украинские силовики также сообщали о вторжении в так называемую серую зону Донбасса, однако эта информация не подтвердилась.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.