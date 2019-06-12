В «Зените» отреагировали на скандал с Луневым во «Внуково»

Санкт-Петербург, 12 июня. Конфликт в аэоропорту «Внуково», в который был втянут голкипер Андрей Лунев, полностью исчерпан, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит». Официальный комментарий клуба имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

Петербургский вратарь Андрей Лунев мог опоздать на рейс, эта ситуация спровоцировала «лишние эмоции в адрес сотрудника аэропорта». В свою очередь, сотрудник «Внуково» «нашел самый простой способ решить рабочие трудности», заявили в пресс-службе.

В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте и улетел в Петербург другим рейсом. Ранее источник ФАН сообщил, что Лунев находится в отпуске.

Инцидент с московском аэропорту произошел 12 июня. По предварительным данным, футболист устроил скандал перед посадкой на самолет. Сотрудники аэропорта вызвали правоохранительные органы, которые составили протокол об административном правонарушении.