Политолог заявил, что освобождение Голунова привело в ярость оппозицию

Москва, 12 июня. Освобождение Ивана Голунова вскоре после домашнего ареста испортило все планы оппозиции, которая рассчитывала использовать дело журналиста Meduza как знамя, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«А когда им перебили повестку, они были в ярости. То, для чего они хотели выходить, уже достигнуто», — отметил он.

Быстрое закрытие дела Голунова внесло раздор в ряды либеральной общественности. Некоторые призвали сторонников выйти на несанкционированную акцию в поддержку журналиста и обвинили всех проигнорировавших данный марш «трусами». Другие сочли акцию бессмысленной, поскольку Голунов уже на свободе, сообщает «ПолитЭксперт».

Напомним, что накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновом не было никаких нарушений.