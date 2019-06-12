Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кончита Вурст шокировала публику в Вене экстравагантным костюмом

52
0 Оставить комментарий

Кончита Вурст шокировала публику в Вене экстравагантным костюмом

Вена, 12 июня. Австрийский музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончита Вурст, шокировал венскую публику экстравагантным нарядом.

Победитель «Евровидение-2014» принял участие в «Фестивале жизни», посвященном борьбе со СПИДом. Кончита Вурст для своего выступления облачилась в черную кожаную куртку и в колготки-сетку.

Кончита Вурст шокировала публику в Вене экстравагантным костюмом

Для второго номера музыкант выбрал черную балетную пачку и яркий желтый топ. Завершил образ большой черный головной убор. Публика неоднозначно восприняла наряды Кончиты Вурст.

Ранее известный музыкант сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе. Он добавил, что регулярно проходит медицинские обследования и следит за здоровьем.

 

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров