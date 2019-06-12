Милонов напомнил защитникам Голунова о сидящем в украинском СИЗО Вышинском

Москва, 12 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что люди, выступающие в защиту журналиста Ивана Голунова, на самом деле преследуют лишь одну цель — раскачать ситуацию в стране.

«Людям, которые вышли на митинг, — им, по большому счету, до Голунова дела нет. Им есть дело до себя: выйти на митинг и попытаться раскачать ситуацию, используя Голунова в качестве причины организации протеста», — пояснил он Федеральному агентству новостей.

Депутат обратил внимание на то, что никто из защитников Голунова не добивается освобождения редактора «РИА Новости. Украина» Кирилла Вышинского, которого украинские власти арестовали по подозрению в госизмене. По словам Милонова, российская оппозиция защищает лишь конкретных людей.

По его словам, общественные структуры в России работают успешно, что бы кто ни говорил. Напомним, что накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновом не было никаких нарушений.