Луценко отказался покинуть пост генпрокурора Украины по требованию Зеленского

Киев, 12 июня. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покидать пост по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал незаконным внесенное в Раду представление о его увольнении.

11 июня заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о внесении представления об увольнении Луценко. Основанием для этого решения стало отсутствие у генпрокурора диплома юриста.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — заявил Луценко, его цитирует «The Babel».

Генпрокурор считает, что депутаты Рады не будут голосовать за его отставку, пишет РИА Новости. Он добавил, что пятилетняя работа в силовых органах приравнивается к юридическому образованию. А у него «четыре года в МВД и пять лет в Раде», пояснил Луценко.

28 мая Луценко сообщил, когда покинет свой пост. Генпрокурор заявил, что должен провести честные парламентские выборы. А пока он не видит оснований, чтобы уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова попросит депутатов Рады отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.