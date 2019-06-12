Донбасс сегодня: Киев применил запрещенное оружие в ДНР, морпехи ВСУ выходят из-под контроля

Донбасс, 12 июня. ДНР под огнем артиллерийских систем и тяжелых минометов. Бригада морской пехоты ВСУ выходит из-под контроля командования. Украинские бойцы избили мирного жителя в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования продолжают использовать тяжелые минометы и артиллерию при нанесении ударов по республикам Донбасса. Представительства Луганской и Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) проинформировали о 15 обстрелах за прошедшие сутки.

В ходе обстрелов задействовались артиллерийские системы 122-мм калибра, гранатометы и минометы 120-мм и 82-мм калибра. Не утихали по всей линии разграничения и крупнокалиберные пулеметы.



Напомним, что все крупнокалиберные вооружения, в том числе минометы и артиллерийские системы и прочие орудия калибра свыше 100 мм, в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены от линии боевого соприкосновения и не использоваться в гражданском конфликте.

Морпехи Киева выходят из-под контроля

Главный военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин отметил продолжающееся снижение морально-психологического состояния бойцов. Моральный климат среди личного состава части падает с первого дня пребывания на передовой. Морские пехотинцы из состава 36-й бригады ВСУ пишут жалобы в военную комендатуру ВСУ, 14 человек уже написали рапорта на увольнение. Поводом стали плохое питание, недостаток питьевой воды, невозможные условия проживания.

В связи с жалобами военнослужащих в бригаду прибыла штабная комиссия, которая занялась проверкой указанных фактов. Как стало известно военным ДНР от источников в расположении части, комбриг также скрывает от комиссии дезертирство одного из своих военнослужащих — наводчика из состава танкового батальона бригады. Несмотря на организованные силами бойцов бригады поиски, дезертир так и не найден.

При этом важно отметить, что на Мариупольском направлении после ротации 79-й десантно-штурмовой на 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ значительно усилились артиллерийские и минометные обстрелы. Этот факт также свидетельствует о том, что командование оперативно-тактической группировки «Восток» и сам комбриг морских пехотинцев плохо контролируют ситуацию.

Украинские солдаты избили человека и разрушили дом

Военный спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко проинформировал о том, что на территории Луганской области, которая контролируется киевскими армейскими подразделениями, в поселках Крымское и Нижнетеплое украинские силовики совершили преступления против граждан Украины, которых сами же приехали «защищать».

В селе Крымское четверо военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады избили местного жителя, отказавшегося платить им «налог за защиту». Как оказалось, потерпевший является владельцем продуктового магазина. Мужчина получил серьезные повреждения и находится на излечении.

В поселке Нижнетеплое двое «защитников», пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, въехали в жилой дом на боевой машине пехоты. Жилище частично разрушено.

В ЛНР осудили агента СБУ

Как оказалось, далеко не все жители республик Донбасса, которые подвергались попыткам вербовки со стороны украинских спецслужб, сообщали об этом добровольно в органы госбезопасности республик. В ЛНР осужден житель Алчевска, работавший на Службу безопасности Украины, сообщили в министерстве госбезопасности республики.

Жителя Алчевска завербовали украинские силовики на пункте пропуска через линию фронта. По заданию СБУ агент ввозил в ЛНР взрывчатку и оружие. Посылки предназначались для украинских диверсантов, которых Киев периодически пытается забрасывать в Донецк и Луганск.

В ходе проведения расследования луганские чекисты установили, что обвиняемый в интересах СБУ снимал на фото и видео режимные объекты на территории республики и выполнял иные задания. Агента СБУ признали виновным, Верховный суд ЛНР приговорил его к 12 годам заключения за шпионаж.