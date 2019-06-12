Несогласованный митинг в защиту Голунова превратился в пиар-акцию. События дня. ФАН-ТВ

Вручение Государственных премий

12 июня наша страна празднует День России. Во всех городах проходят праздничные концерты, парады, спортивные мероприятия. Также традиционно в Кремле глава государства Владимир Путин вручил Государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства. Перед награждением президент поздравил всех россиян с нашим общим праздником.

«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов Государственной премии», — сказал Владимир Путин.

Среди награжденных — композитор, пианист Родион Щедрин. Он является автором множества музыкальных произведений: опер, балетов, симфоний… Щедрин написал песню к фильму «Высота». Все мы помним мотив известной композиции «Не кочегары мы, не плотники».

«Как говорил немецкий композитор Шуман — мы знаем его музыку по минуте молчания, которая у нас исполняется 9 Мая, — «композитору для жизни нужно две вещи: воздух и похвалы». Вот похвалы у меня сегодня в самой большой порции. Спасибо», — поблагодарил пианист.

Высокую награду сегодня получил писатель, литературовед, педагог Павел Басинский. Также среди лауреатов — хирурги Владимир Порханов, Владимир Паршин и Владимир Харченко. Они разработали новые способы лечения заболеваний органов дыхания. Это позволило наладить профилактику и реабилитацию пациентов после сложных операций.