Несогласованный митинг в защиту Голунова превратился в пиар-акцию. События дня. ФАН-ТВ

Вручение Государственных премий
12 июня наша страна празднует День России. Во всех городах проходят праздничные концерты, парады, спортивные мероприятия. Также традиционно в Кремле глава государства Владимир Путин вручил Государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства. Перед награждением президент поздравил всех россиян с нашим общим праздником.
«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов Государственной премии», — сказал Владимир Путин.
Среди награжденных — композитор, пианист Родион Щедрин. Он является автором множества музыкальных произведений: опер, балетов, симфоний… Щедрин написал песню к фильму «Высота». Все мы помним мотив известной композиции «Не кочегары мы, не плотники».
«Как говорил немецкий композитор Шуман — мы знаем его музыку по минуте молчания, которая у нас исполняется 9 Мая, — «композитору для жизни нужно две вещи: воздух и похвалы». Вот похвалы у меня сегодня в самой большой порции. Спасибо», — поблагодарил пианист.
Высокую награду сегодня получил писатель, литературовед, педагог Павел Басинский. Также среди лауреатов — хирурги Владимир Порханов, Владимир Паршин и Владимир Харченко. Они разработали новые способы лечения заболеваний органов дыхания. Это позволило наладить профилактику и реабилитацию пациентов после сложных операций.
«Дальнейшее развитие хирургии, да и, наверное, всей медицины, связано с прогрессом биологии, генетики, иммунологии, клеточных технологий, появлением искусственных органов. Это в корне перевернет в том числе и хирургию. Мы, наверное, сегодня не можем себе представить, что ожидает нас в ближайшем будущем. Какие операции мы будем делать. В России все это уже есть. И сегодня уже к нам едут не только за С-400 и Су-27, но и за определенными хирургическими технологиями», — рассказал награжденный хирург.
Митинг «в защиту» Голунова
В Москве прошел несанкционированный митинг якобы «в защиту» журналиста Ивана Голунова, не согласованный с властями и, по сути, не имеющий никакого отношения к корреспонденту «Медузы». Голунова, кстати, освободили из-под домашнего ареста. Тогда для чего все это? Ответ прост: пиар, провокация, да и только.
Митинг проводить никто не запрещал. Власти Москвы назначили его на другую дату — 16 июня. Но организаторы, вероятно, решили отстаивать законность, как они ее видят, незаконным путем. Многие эксперты и ранее говорили, что либеральная общественность будет использовать дело Голунова в своих целях. Так и получилось. Оппозиция выкрикивала свои лозунги, кто-то просто пытался засветиться на камеру. В общем, поддержкой Голунова на митинге и не пахло. Многие политологи отметили «привкус» иностранного вмешательства. Самые активные трансляторы этой акции — базирующаяся в Латвии «Медуза», признанные иностранными агентами «Радио Свобода» и «Настоящее время», оппозиционный «Дождь».
Ну а что касается пиара? Так и здесь нашлись те, кто решил хайпануть на горяченьком. Среди активистов — блогер Алексей Навальный. И своего он добился — задержали. Теперь заголовки материалов чаще пестрят именем Навального, нежели Голунова.
Предвыборная кампания Джонсона
Лондон покинет Евросоюз 31 октября. С таким решительным заявлением свою предвыборную кампанию начал бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. 12 июня он объявил ее старт и рассказал, каким видит выход из ЕС. Претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра отметил, что он не стремится к «жесткому» Brexit, но и откладывать сроки уже некуда.
«Мы должны добиться лучшего, чем нынешнее соглашение по Brexit, отвергнутое три раза. И позвольте мне ясно заявить: я не ставлю своей целью выход из ЕС без соглашения. Я не думаю, что мы закончим чем-то подобным. Но ответственность должна проявляться в тщательной подготовке к такому исходу», — заявил Борис Джонсон
Британские СМИ сообщают, что Джонсон — фаворит среди консерваторов. На предстоящих выборах ему прочат победу. Первый раунд голосования за лидера партии состоится уже 13 июня. Тот, кто наберет меньше 5%, так сказать, отсеется. Дальше — по той же схеме. В итоге останутся два кандидата, среди которых и выберут лидера Консервативной партии. Всего же на высокий пост претендуют 10 человек. Среди них также министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, глава МИД Джереми Хант.
Напомним, что 7 июня Тереза Мэй ушла с должности главы Консервативной партии. Имя нового лидера назовут в двадцатых числах июля, в этот же день он займет кресло премьер-министра Великобритании. В первую очередь перед главой правительства Соединенного Королевства стоит следующая задача — вывести страну из политического тупика, в которую ее завел Brexit.