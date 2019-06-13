Сирия новости 13 июня 07.00: «Ан-Нусра»* отвергла прекращение огня в Идлибе, горит база США «Аш-Шаддади»

Сирия, 13 июня. Крупный пожар вспыхнул на базе войск США в Аш-Шаддади, боевики «Ан-Нусры» отвергли предложение САА о прекращении огня, курды насильно призвали на службу 15-летнюю девушку в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ввела режим прекращения огня на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отказались от предложения САА о прекращении огня, уничтожили пулемет САА на севере Хамы.

Курды: насильно призвали на службу 15-летнюю девушку в Хасаке, провели демонстрацию против турецкой оккупации.

Провинция Хомс

Несколько десятков семей беженцев вышли с оккупированной США «зоны деконфликтации» на юге провинции Хомс к гуманитарному коридоры «Джлеб». Как сообщает сирийское агентство SANA, беженцы, достигшие территории, находящейся под контролем САА, получили помощь на пропускном пункте и ожидают трансфера в места временного проживания в провинции Хомс.

Провинция Дейр-эз-Зор

Трое неизвестных погибли при взрыве самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), взрыв произошел, когда погибшие устанавливали взрывное устройство на дороге, соединяющей район нефтяных месторождений с городом Аль-Басира.

Провинция Идлиб

Главари террористических группировок, действующих на территории провинции Идлиб, публично заявили, что отказываются поддержать введенное Сирийской арабской армией при посредничестве России и Турции прекращение огня. Пресс-секретарь коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» капитан Наджи Мустафа объявил, что Сирия и Россия призывают к прекращению огня из-за успехов боевиков в последние недели, в частности, прорыва в направлении Аль-Йехуда и Керназа. По словам главаря боевиков, союзники «Тахрир аш-Шам» на своих совещаниях даже не поднимали вопрос о прекращении огня.

Провинция Даръа

Несколько семей вернулись в Сирию из лагеря беженцев «Аль-Азрак», расположенного на территории Иордании. Они проследовали на территорию Сирии через пропускной пункт «Насиб» в провинции Даръа. Как сообщил агентству SANA глава иммиграционного центра в «Насибе» полковник Мазен Гхандур, общее количество сирийцев, вернувшихся в страну из Иордании, на данный момент приближается к 21 тысяче человек.

Провинция Ракка

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой два человека, предположительно члены курдского ополчения, поджигают сельскохозяйственные угодья в провинции Ракка в районе города Телль-Абъяд. Как отмечает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), рядом с поджигателями находится военный автомобиль с флагом курдского ополчения YPG.

Следует отметить, что версия о том, что курдские формирования могут поджигать поля в контролируемых ими районах, была встречена с закономерным недоверием — как эксперты, так и простые пользователи заявили, что никто не стал бы устанавливать на свой автомобиль хорошо различимые опознавательные знаки, такие как яркий желтый флаг YPG, отправляясь совершать диверсию, а следовательно, видео является провокацией.

Напомним, восток Сирии и запад Ирака уже несколько недель подряд страдают от катастрофических пожаров посевов.

Провинция Хама

Несмотря на введенное САА в одностороннем порядке прекращение огня, боевики «Тахрир аш-Шам» продолжили нападения и обстреляли из тяжелой артиллерии город Хайялин на севере Хамы, сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Кроме того, медиаисточники террористов в Twitter (@alwataniaTahrer) заявили об уничтожении с помощью противотанковой ракеты пулеметного расчета САА в районе населенного пункта Хамамият.

Провинция Хасака

Боевики коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают незаконный набор в свои ряды жителей провинции Хасака. Теперь похищают не только молодых людей, но и девушек. Новостное агентство Al Khabour сообщило о похищении 15-летней Хаджар Салех аль-Хадр из ее дома в деревне Аль-Шамсани на юге провинции. Девушку отправили служить в женские отряды SDF и отказались отдать ее родным.

Стало известно о крупном пожаре или взрыве внутри территории американской базы «Аш-Шаддади». Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает о возгорании и огромном столбе дыма, который поднимается с территории военной базы США. На текущий момент причины происшествия неизвестны.

Мощные пожары посевов продолжаются на востоке Сирии — на этот раз вспыхнули поля в районе деревни Хирбет аль-Аскар в районе города Эль-Камышлы, сообщает тот же источник.

В провинции Хасака прошли протесты курдов против турецкой оккупации Африна. Как сообщает курдское агентство Hawar News, демонстранты прошли по улицам Эль-Камышлы с лозунгами против турецкой оккупации и «демографического проекта».

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)