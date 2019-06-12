Голунова освободили благодаря совместной работе государства и общества, заявил политолог

Москва, 12 июня. Дело Голунова показало, что государство и общественные институты работали как единый организм. Об этом в среду заявил директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов.

«Вся эта история показала, что гражданское общество и государство – это единый организм, который и называется обществом. Государство не может функционировать отдельно, а общество отдельно. Мы все вместе. И в этом смысле общественные институты показали себя эффективно», — пояснил он порталу «ПолитРоссия».

По его словам, общественные структуры в России работают успешно, что бы кто ни говорил. Напомним, что накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновом не было никаких нарушений.