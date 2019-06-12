Сирия, 12 июня. Временное прекращение огня объявлено на территории «Большого Идлиба», тонна взрывчатки изъята из тайника в Дамаске инженерными подразделениями САА. В Ракке взорван автомобиль курдского ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон боевиков, в котором хранилось около тонны мин и взрывчатых веществ в Дамаске.

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта в провинции Ракка.

Курды: лишились двоих ополченцев в результате взрыва в Ракке.

Международная коалиция: совместно с курдами вывозит исторические ценности с мест археологических раскопок на востоке Сирии.

ВС Ирака: проводят рейд с целью зачистки северных территорий Ирака от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Дамаск

Рядом с поселком Бейт-Джин на границе с провинцией Эль-Кунейтра подразделением инженерных войск САА был обнаружен подземный тоннель, где находился склад боеприпасов боевиков. Из тайника были десятки взрывных устройств и различных типов мин, включая запасы С-4. Общий вес всех боеприпасов составил около тонны. Взрывчатое пластичное вещество С-4 используется боевиками для усиления мощности боеприпасов. Со склада было изъято несколько ящиков с ним, обернутых фольгой и полиэтиленом для безопасности и удобства транспортировки.

Провинция Ракка

В Ракке в пожаре сгорели 11 гектаров посевов в результате пожара, начавшегося днем, как передает новостное агентство Masar Pres Net. Пожар был потушен совместными усилиями пожарных команд и местных фермеров, а также курдских сил внутренней безопасности «Асайиш».

В поселке Шаракрак на севере провинции два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадали в результате взрыва. Мина была установлена в их автомобиле. Ни одна из вооруженных группировок еще не взяла на себя ответственность, под подозрением боевики «Исламского государства», организовавшие в прошлом месяце едва ли не ежедневные вылазки и подрывы на территории курдской оккупации.

Провинция Хама

Как сообщает портал Al Mаsdar, во второй половине было объявлено о прекращении огня на 72 часа на территории «Большого Идлиба» после переговоров между российскими и турецкими сторонами. По информации военного источника, одним из условий прекращения огня является открытие гуманитарного пункта пропуска, чтобы мирные жители, попавшие в зону военных действий, могли быть эвакуированы в безопасное место. Напомним, что предыдущие соглашения о прекращении огня потерпели неудачу, поскольку боевики продолжили обстреливать САА и мирные поселения в провинциях, а Турция в свою очередь воспользовалась затишьем на фронтах для того, чтобы отправить подкрепление для джихадистов в районы боевых действий. Последнее временное перемирие закончилось, когда «Тахрир аш-Шам» начала штурм города Кафр Набуда.

Ирак

Вооруженные силы Ирака начали масштабную военную операцию по преследованию «спящих ячеек» боевиков «Исламского государства» на севере провинции Салах-ад-Дин. Как сообщает портал SANA News, военная разведка Ирака сообщила о задержании одного из главарей террористов ИГИЛ в провинции Дияла. Так же накануне иракскими спецслужбами был задержан террорист на севере провинции Бабиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)