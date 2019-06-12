Главные новости 12 июня

Актер из сериала «Санта‐Барбара» Джим МакМуллан умер в США в возрасте 82 лет. Об этом сообщила вдова артиста Хелен МакМуллан. Актер из сериала «Санта‐Барбара» умер в своем доме в США.

Семь человек погибли при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья. Семь человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе.

Украина будет придерживаться прагматичного подхода, если Россия вернется в ПАСЕ, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Климкин рассказал, как ответит Украина в случае возвращения России в ПАСЕ.

Депутат Рады Антон Геращенко заявил, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы. Депутат Рады заявил, что украинцы стоят за телефонным терроризмом в России.

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал требование украинской стороны разрешить Украине добывать газ в Черном море. Сенатор прокомментировал требование Украины о добыче газа в Черном море.

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров заявил, что «не нарушал закон». Задержавший Голунова сотрудник МВД заявил о своей невиновности.

Представитель Зеленского предложил создать частную компанию, которая будет поставлять газ населению Украины. Украина нашла новый способ приобретения российского газа.

Газета Bild провела исследование, в рамках которого оценила отношение жителей западной и восточной частей Германии к РФ. Немцы рассказали о своем отношении к России.

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном. Глава Чечни прокомментировал снос знака на границе с Дагестаном.

Официальные продажи кросс-модификации нового внедорожника Lada Granta Cross стартовали в среду в России. Продажи новой Lada Granta Cross стартовали в День России.