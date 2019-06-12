Канделаки объяснила оппозиции последствия провокации с «делом Голунова»

Масштабная провокация оппозиции под предлогом защиты Ивана Голунова, обернувшаяся беспорядками в Москве, возмутила многих из тех, кто изначально выступал в защиту журналиста, задержанного по подозрению в распространении наркотиков. Некоторые представители государственных СМИ прямо объяснили организаторам провокации, что в будущем их никто поддерживать уже не будет.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки уверена, что Голунов — лишь повод для провокации. Она напрямую обращается к устроившим беспорядки оппозиционерам.

«Вас слышат, с вами говорят, — пишет Канделаки в Telegram, напоминая оппозиции, что власти прислушались к общественному мнению в деле Голунова. — Вы же продолжаете принимать всех вокруг за идиотов. Вы презираете общественный интерес, потому что считаете «обществом» только себя. Вы девальвируете все ценности, которые поднимаете на свои транспаранты, а потом называете этот фарс трагедией».

По мнению Канделаки, из-за оппозиционных лидеров, которым «ненависть ко всему вокруг застит глаза», страдают наивные люди.

«Они оплачивают ваше тщеславие, позволяют вам наполнять отчеты о борьбе за свободу и делают вас рукопожатными далеко за пределами нашей страны. Смешно, но они даже скидываются вам на билеты и отпуска», — пишет руководитель «Матч ТВ», намекая на явный интерес Запада к «деятельности» российской оппозиции.

Канделаки предупреждает оппозиционеров, что в следующий раз с ними никто никакие переговоры вести уже не будет.

«Удобно не соблюдать договоренности, если на кону не твоя жизнь и не твоя свобода, и при этом требовать от власти выполнения обещаний. <…> Своей ретивостью вы подставляете людей, которые за вас впряглись», — пишет она.

С мнением Канделаки согласны главный редактор RT Маргарита Симоньян и экс-заместитель главного редактора сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева.

Эксперты отмечают: оппозиция просто кинула людей, которые их поддержали в сложную минуту, оказав посильную помощь в благополучном разрешении ситуации с Иваном Голуновым. Именно благодаря диалогу известных общественных деятелей с властями дело быстро было взято на особый контроль, а Голунов вышел на свободу.

Но после того, как журналист стал разменной монетой в нечестной игре таких личностей, как Алексей Навальный и Ко, от такой оппозиции отвернутся даже те, кто в целом придерживается либеральных взглядов, но при этом уважает закон. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич напомнил, что с самого начала называл «гапоновщиной» призывы выйти на несанкционированную акцию именно в праздник 12 июня, хотя аналогичное мероприятие было уже согласовано на 16 июня.

«То, что мы увидели в итоге, — это гапоновщина в квадрате, — говорит эксперт. — Изначально было ясно, что, когда несогласованная акция проводится в день массовых мероприятий, провокации неизбежны: для меня как политолога, политтехнолога это очевидно. Так же как для меня совершенно очевидно, что именно провокация, сопровождаемая массовыми задержаниями, была изначальной целью организаторов».

Зачем это нужно и кому конкретно выгодно, можно долго гадать, но повышенный интерес Запада к этим событиям очевиден, отмечает эксперт.

«Знаете, у победы всегда много отцов. К серьезнейшей работе в деле Голунова было подключено много людей, и власти сделали все, что от них зависело. Но провокационное поведение оппозиции фактически сорвало важную работу. Теперь совершенно непонятно, действительно ли гражданское общество высказывает разумные требования или нечестные руководители акционерного общества «Оппозиция» в очередной раз пиарятся за счет якобы «народного возмущения», используя Голунова как знамя, хотя сами к его освобождению никакого отношения не имеют», — говорит Александр Малькевич.

Таким образом, все, чего добились в деле Голунова общественные деятели в диалоге с властью, фактически испортили оппозиционеры, резюмировал собеседник ФАН.

В День России, 12 июня, в Москве состоялась несанкционированная акция оппозиции, предлогом для которой стало дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, а затем освобожденного от уголовного преследования.

На несанкционированной акции было задержано более 200 человек, сообщили в полиции. Среди задержанных — скандальный блогер Алексей Навальный, которому грозит до 30 суток административного ареста.