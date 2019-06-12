В Госдуме не исключают бойкота Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Москва, 12 июня. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозил перестать делать «формальные вежливые жесты» в случае возвращения России в ПАСЕ.

«Чуть что не по-украински, так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями. Какие шаги предпримет Украина — разве что бойкот объявят, впрочем, не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога», — заявил депутат в эфире телеканала RT.

Он также добавил, что если украинская делегация, которая является основным источником всех скандалов в ПАСЕ, действительно объявит бойкот, то Парламентская ассамблея Совета Европы впервые за долгое время сможет спокойно поработать.

Напомним, что ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, который предлагает вернуть российскую делегацию для участия в июньской сессии. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что подходы Украины «к участию в Совете Европы станут более прагматичными», а сам Киев больше «не будет делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя».

Россия приостановила свою деятельность в ПАСЕ после того, как российским делегатам ограничили полномочия из-за событий на Украине. Москва также заморозила выплаты взносов в бюджет организации, поскольку считает свое участие в деятельности ассамблеи неполноценным. Российская сторона неоднократно заявляла, что вернется в ПАСЕ только после того, как ее полномочия будут полностью восстановлены.