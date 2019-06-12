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Рябков заявил, что не обсуждал с Томпсон возможную встречу Путина и Трампа на G20

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Рябков заявил, что не обсуждал с Томпсон возможную встречу Путина и Трампа на G20

Прага, 12 июня. Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась на консультациях с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи», — заявил высокопоставленный дипломат в комментарии ТАСС.

Ранее он заявил, что никаких дополнительных импульсов из Вашингтона по поводу организации переговоров Путина и Трампа Москва не получала. При этом Рябков не исключил, что встреча все равно может состояться, но, скорее всего, в формате «на ногах».

Ранее о том, что вероятность встречи Путина и Трампа в Осаке сохраняется, сообщил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля, как и Рябков, указал на то, что пока Белый дом официально не предлагал Москве проведение такой встречи.

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Автор: Игорь Федоров
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