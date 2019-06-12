Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Попытку нового военного переворота пресекли в Судане

147
0 Оставить комментарий

Попытку нового военного переворота пресекли в Судане

Хартум, 12 июня. В Судане пресекли попытку нового военного переворота, задержаны 68 офицеров-заговорщиков, сообщил телеканал Аль-Арабия.

Организаторами очередной попытки военного переворота были сторонники экс-президента Омара аль-Башира. Бывший глава государства находится в тюрьме Кобер.

5 июня его сторонники, предположительно, совершили штурм исправительного учреждения. Сотрудникам тюрьмы удалось отразить нападение, они задержали несколько человек.

По данным источников, 12 июня была сорвана новая попытка переворота. Правоохранители арестовали 68 исламских офицеров, ведется следствие.

Ранее спецпредставитель президента России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане. МИД РФ против иностранного вмешательства, все вопросы должны решаться на уровне национального диалога, подчеркнул Богданов.

11 апреля в Судане произошел государственный переворот, руководство страной принял переходный Военный совет. В течение двух лет совет обязуется провести выборы и передать управление Суданом избранному президенту.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров