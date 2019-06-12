Попытку нового военного переворота пресекли в Судане

Хартум, 12 июня. В Судане пресекли попытку нового военного переворота, задержаны 68 офицеров-заговорщиков, сообщил телеканал Аль-Арабия.

Организаторами очередной попытки военного переворота были сторонники экс-президента Омара аль-Башира. Бывший глава государства находится в тюрьме Кобер.

5 июня его сторонники, предположительно, совершили штурм исправительного учреждения. Сотрудникам тюрьмы удалось отразить нападение, они задержали несколько человек.

По данным источников, 12 июня была сорвана новая попытка переворота. Правоохранители арестовали 68 исламских офицеров, ведется следствие.

Ранее спецпредставитель президента России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане. МИД РФ против иностранного вмешательства, все вопросы должны решаться на уровне национального диалога, подчеркнул Богданов.

11 апреля в Судане произошел государственный переворот, руководство страной принял переходный Военный совет. В течение двух лет совет обязуется провести выборы и передать управление Суданом избранному президенту.