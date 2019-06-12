«Диванные эксперты» Вашингтона обвинили Асада в срыве работы конституционного комитета Сирии

Вашингтон выдвинул новые претензии в адрес России в связи с вопросами урегулирования в Сирии. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри обвинил Россию в том, что она «не оказывает достаточного давления на президента Башара Асада». Читайте подробности о политических факторах, которые будут определять ближайшее будущее Сирии, в материале Федерального агентства новостей.

По мнению США, формирование конституционного комитета по Сирии встало именно из-за нежелания Москвы «надавить на Асада». В Вашингтоне пытаются показать себя сторонниками дипломатического решения проблем в Сирии, и, по словам Джеффри, администрация США «готова работать с любыми сирийскими властями, однако постоянно сталкивается с незаинтересованностю в переговорах со стороны Асада».

Сирийское правительство, заявил Джеффри, «стало большой проблемой для местного населения и региона». Спецпредставитель США в очередной раз выразил позицию Вашингтона — США не позволят законному правительству в Дамаске восстановить контроль над всей Сирией и надеются достичь «компромисса» с Россией в этом вопросе. (Мимоходом спецпредставитель США умудрился обвинить Дамаск в «дестабилизации Европы» с помощью потока мигрантов).

Джеффри намекнул, чем именно не угодил Асад американцам — «неверным решением пустить иранские силы в страну».

«Важная проблема — вывод иранских вооруженных сил. У нас нет возражений против российских сил в Сирии, ведь они там присутствуют десятилетиями и не участвуют в конфликтах, угрожающих региону. Как только там появились иранцы, они начали угрожать другим странам, и мы считаем это неприемлемым», — заявил Джеффри в интервью RTVi.

Напомним, иранские военные фактически спасли законное правительство в Дамаске, когда большая часть Сирии была охвачена войной, предотвратив падение правительства Асада и дальнейшее превращение Сирии в рассадник терроризма. В отличие от США, иранские силы действуют в Сирии в соответствии с международным законодательством.

«Диванный» фактор

Стоит спросить: какие реальные действия предпринимает США, чтобы облегчить положение простых сирийцев и нормализовать обстановку в государстве? Практически никаких. В своем выступлении Джеффри неоднократно упоминал боевые действия на юге идлибской зоны деэскалации — Вашингтон требует от Дамаска полностью прекратить военную операцию против террористов, подконтрольных «Джебхат ан-Нусре1» (группировка запрещена в РФ) ради «гуманитарных соображений». При этом проблемы жителей подконтрольных Дамаску регионов Сирии США абсолютно не волнуют — Белый дом неоднократно заявлял, что не выделит ни цента на восстановление Сирии до тех пор, пока у власти остается Башар Асад, и требует от стран Европы того же.

Примечательно, что Идлиб стал предметом неусыпной заботы американцев только когда Сирийская арабская армия начала военную операцию в ответ на постоянные провокации со стороны террористов. Кипевшая в течение года «гражданская война» между террористическими группировками, собранными в зоне деэскалации, также не волновала Штаты — хотя гибли и мирные люди, и лелеемые американцами боевики «умеренной оппозиции». То, что под удары боевиков практически ежедневно попадали мирные жители на контролируемой Дамаском территории, также не волновало США.

Можно было бы сравнить позицию американских дипломатов с «диванными экспертами», которые ничего не делают, но высказывают свое «глубокое» мнение по каждому вопросу, однако все не так просто. США продолжают оказывать серьезнейшее влияние на Сирию — и это влияние направлено на максимальную дестабилизацию обстановки как на востоке Сирии, в зоне американской оккупации, так и на западе, где Штаты пытаются помешать борьбе с терроризмом.

Следующей важнейшей точкой в судьбе Сирии может стать предстоящая тройственная встреча в Израиле с участием главы российского Совета безопасности Николая Патрушева, военного советника президента США Джона Болтона и советника по национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Значение этой встречи невозможно переоценить, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Конституционный фактор

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил об обстоятельствах, при которых формировался конституционный комитет Сирии. Долгое время различные стороны, и в первую очередь официальный Дамаск, возражали против тех или иных фигур, которые пытались включить в конституционный комитет «группы поддержки» тех или иных группировок сирийской «умеренной оппозиции» — Турция, США, арабские монархии Персидского залива. В итоге большую часть состава комитета удалось согласовать — теперь идет работа по окончательным кандидатурам.

Конституционный комитет крайне важен, подчеркнул Чупрыгин, и будет, скорее всего, работать еще долгие годы — в краткие сроки создать новую конституцию для Сирии не получится, поскольку в комитете собраны представители слишком разных точек зрения.

В ближайшее время конституционный комитет работу не начнет, уверен востоковед — и это непосредственно связано с ситуацией в Идлибе.

«[В ближайшее время] не будет никакого конституционного комитета. Эскалация вокруг Идлиба началась 30 апреля, а как раз с 10 по 20 апреля, когда начали вновь задавать вопрос о том, что делать с конституционным комитетом, стало известно, что Асад вроде бы одобрил кандидатуры. Как только прозвучала новость о том, что согласие получено и появилась возможность двигаться дальше, началась эскалация в Идлибе, — напомнил эксперт. Середины не бывает — надо силовыми методами раздавить террористов и полностью нейтрализовать оппозицию процесса формирования конституционного комитета. Если вообще кто-то хочет этот комитет в конце концов создать — вопрос стоит именно так. Второй вариант — садиться и с ними говорить. Первый вариант вроде как «и хочется, и страшно» — потому что это опять начнутся обвинения в «применении химоружия» и «геноциде» , а второй вариант не хочется, потому что это чревато тем, что придти на политические уступки».

Иранский фактор

Андрей Чупрыгин напомнил — именно американцы и их союзники в Сирии довели ситуацию до того, что происходит сейчас — и «заработали» себе на голову иранские силы в непосредственной близости к Израилю, откуда теперь стараются всеми силами их выгнать.

«Началось все с чего — «долой Асада, Асад должен уйти». Эти лозунги выдвигались и педалировались, когда так называемая «мирная оппозиция» эксплуатировала успехи «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и завоевала определенные куски территории, угрожая сменой режима в Дамаска. Куда было деваться Асаду? Асад пошел за помощью к тем, кто был ближе всего — к Ирану. Хотя алавиты и шииты уж слишком дальние родственники, чтобы говорить о религиозной общности, традиционные связи с Ираном есть, а у Ирана есть стратегические интересы на территории Сирии. И он понимал, что как только обратится к Ирану, Тегеран откликнется — потому что это будет приглашение Ирану зайти на ту территорию, на которую он давно, что называется, «слюни пускает». Таким образом — кто создал эту ситуацию? Кто загнал Асада в угол, кто заставил пойти к Ирану? — задал вопрос собеседник ФАН. — Те, кто сейчас кричат «долой Иран из Сирии». Те, кто выделили тонны оружия «умеренной оппозиции» и выделяют его до сих пор. Ребята, вы сначала сами поставили Асада в такую ситуацию, а теперь кричите — «пусть Асад остается, лишь бы убрать оттуда Иран» — а как его оттуда убирать и кто его будет оттуда убирать? Свалили с больной головы на здоровую».

Наиболее важным фактором — как в отношении эскалации в Идлибе, так и в отношении конституционного комитета — является предстоящая тройственная встреча советников по безопасности, которая пройдет в Израиле. Именно о того, к чему придут Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат, будет зависеть ближайшее будущее Сирии.

«Вообще, мне представляется, что мы сильно недооцениваем эту встречу. Мы о ней рассуждаем как об очередных «посиделках» — мол, «собрались, давно пора, это такой первый шаг». На самом деле, мне представляется, от этой встречи очень много будет зависеть. Если все пойдет правильно, они должны будут в какой-то мере выработать некую, как сейчас любят называть, «дорожную карту» — план действий хотя бы на ближайший период. Для того, чтобы решить самый главный вопрос, который практически, не умозрительно, мешает всему остальному — в том числе и созданию этого конституционного комитета: это проблема Идлиба, — подчеркнул собеседник ФАН. — Пока эта проблема не будет решена, не будет никакого конституционного комитета, не будет продвижения ситуации в Сирии, и Израиль не получит того, чего он хочет — а хочет он безопасности своих границ от Ирана».

Фактор Болтона

Ключевую роль в этом вопросе будет играть американец Джон Болтон, подчеркнул востоковед — потому что в отличие от Москвы и Тель-Авива у Вашингтона отсутствует консолидированная политическая позиция по Ближнему Востоку, в американском руководстве каждый «тянет одеяло» на свою сторону.

«Дело в том, что Патрушев будет, как всегда, представлять консолидированную позицию — потому что, как бы ни было, и что бы ни говорили, но в Москве есть консолидированная позиция. В то время как в Вашингтоне на самом деле консолидированной позиции нет. Там не две позиции, а несколько — у Пентагона своя позиция, у ЦРУ своя позиция, у Госдепа, несмотря на то, что все почему-то считают, что Помпео дудит в одну дуду с Трампом, — тоже своя позиция. У Трампа своя, у Болтона своя. Просто Болтон, как правило, оказывается последним, кто «дует в уши» президенту. А еще есть [Джаред] Кушнер, который действительно способен Трампа переубедить, убедить и направить, куда ему надо», — напомнил эксперт.

При этом Болтон, по мнению Андрея Чупрыгина, может быть по-настоящему опасен в силу своей крайней амбициозности. 70-летний советник президента США по национальной безопасности всю свою карьеру мечтает совершить нечто по-настоящему значительное — например, провести успешный государственный переворот в какой-нибудь неугодной Вашингтону стране.

«Опасность, с моей личной точки зрения, заключается в том, что Болтон сегодня поет свою «лебединую песню». Болтон больше никогда — по объективным обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам возраста и здоровья, — никогда не будет занимать подобную должность, которая позволит ему вершить судьбы Соединенных Штатов. И Болтон, который всю свою политическую карьеру стремился сделать что-то эпохальное, чтобы остаться в истории так или иначе, сейчас пытается осуществить свою мечту — ему уже все равно, он знает прекрасно, что не может совершить опрометчивого шага, потому что второй итерации у него не будет, — предупредил собеседник ФАН. Поэтому многие заявления и действия Болтона — это видно — в значительной степени отсебятина. Если проанализировать часть его заявлений, очевидно, что такая страна, как США, такую позицию никогда не займет, потому что это просто не выгодно. В этом плане Болтон непредсказуем — то есть непредсказуема позиция США на этих переговорах. Позиция России и позиции Израиля абсолютно понятны — мы прекрасно понимаем, что и те и другие представляют консолидированную позицию своего руководства, цели и задачи РФ и Израиля тоже понятны, к гадалке ходить не надо. А вот Соединенные Штаты — совершенно непонятно, что они хотят, что именно они пытаются сделать в Сирии».

В то время как Трампу, считает эксперт, по большому счету плевать на Сирию — американского президента интересует только и исключительно возрождение американской экономики любой ценой, поведение Болтона спрогнозировать трудно. Остается надежда на то, что более практичные политики способны оказывать влияние на администрацию США.

«Единственная надежда — на то, что Израиль все-таки оказывает большое влияние на нынешнюю администрацию в Вашингтоне. И вполне возможно, что израильтяне добьются того, что американцы приблизятся к позиции России — потому что Израиль жизненно зависит от позиции России. Интересная встреча будет, интересная, она принесет нам немало удивительных моментов, — выразил уверенность собеседник ФАН. — И все так думают, поэтому и идет эскалация напряжения, и вбросы в отношении конституционного комитета. Сейчас все, что происходит, идет на подготовку этой встречи, потому что от нее зависит, как будет жить Сирия в ближайший год».

Фактор будущего

От того, как пройдет тройственная встреча в Израиле, будет непосредственно зависеть и процесс формирования конституционного комитета, от состава которого будет зависеть самое важное — какие внешние игроки включатся в процесс послевоенного восстановления Сирии (и какой характер примет экономика возрождающейся из пепла страны).

«[Конституционный комитет] — это логичный шаг, направленный на понимание того, каким образом начнется обустройство Сирии после завершения боевых действий. От этого шага зависит то, как будет дальше развиваться экономическая составляющая, политическая составляющая, социальная составляющая. Это все понимают очень хорошо и лучше всех это понимает команда Асада в Дамаске, поэтому они, конечно, стараются не допустить конституционный комитет «бузотеров» — с их точки зрения, — отметил Чупрыгин. — Вот таких ребят, которые истерично орут в телевизоре о «геноциде сирийского народа» и «химическом Асаде», который якобы самый главный преступник, а второй за ним это Россия».

Большая часть членов конституционного комитета уже давно согласована всеми сторонами, напомнил востоковед, и сейчас идет торговля за каждую «маргинальную» кандидатуру. Дамаск старается не допустить к созданию будущей конституции Сирии наиболее одиозных личностей — а в ответ США стараются на него надавить.

«Идет торговля, и торгуются не только между собой в кабинетах, но и в СМИ формируют общественное мнение: «Вот Асад такой-сякой, отказывается согласовывать» — а почему отказывается, остается некой недосказанной тайной. А потому за столом переговоров показывают: «Вот видишь, мы вбросили в СМИ эту историю, а сейчас можем еще больше поднять бучу, если не будешь согласовывать — давай договариваться!» Это тактические ходы, — выразил уверенность Чупрыгин. — В ближайшие годы конституционный комитет будет одним из основных органов, вокруг которых будет закручена интрига. Это не просто так, это не просто технический инструмент. Там соберутся люди, активные в политике, у каждого из которых своя повестка дня, и они будут эту повестку для отстаивать. Конституционный комитет — это то, кто и как будет финансировать восстановление страны. В зависимости от того, кто войдет в его состав, будет определяться, кто будет вкладывать деньги в восстановление Сирии. Это все прекрасно понимают, поэтому идет драка за него.»

Фактор победителя

Американцы постоянно пытаются надавить на Дамаск, совершая одну и ту же ошибку, подчеркнул Чупрыгин — абсолютно не понимая особенностей арабского характера и ситуации, в которой сейчас оказался Башар Асад. Асад сейчас — победитель, даже несмотря на то, что его «подпирают» Россия и Иран.

«На Асада явно давят — а Асад не хочет, чтобы на него давили, потому что Асад ощущает себя победителем. Потому что — хотя понятно, что без России и без Ирана он бы не остался на своем месте — он себя ощущает победителем и Сирией управлять ему. И он очень не хочет, чтобы на него давили. Когда говорят, обращаясь к России, «надавите на Асада, заставьте Асада» — мы не можем заставить. Я представляю себе, как работают наши люди, которые взаимодействуют с Асадом и его командой — они пляшут тончайший танец, потому что не дай бог передавить — «мы тут крутые и что-то требуем» — и можно потерять сразу все, потому что, во-первых, это арабский менталитет, а во-вторых — это победитель», — подчеркнул востоковед.

Собеседник Федерального агентства новостей очень просто объяснил, почему современная американская политика так часто дает сбои — мешает высокомерное «барское» мышление.

«В конце концов комитет сформируют. Американцы, как всегда, наступают на одни и те же грабли. Им бы молчать в тряпочку и тихо-тихо по спецсвязи или в закрытых кабинетах в Стамбуле или где-то еще на нейтральной территории предлагать то или другое — но нет. Выходит этот дурень [Джеффри] и начинает давать интервью на весь мир: «Надо, мол, это, и надо то, и тогда мы то-то, а тогда вы то-то. Это же как красная тряпка для быка! Подавляющее большинство провалов у США происходит из-за того, что какой-нибудь американец выходит в публичное пространство и начинает требовать. Ты тихо приди и в приватной беседе предложи — тут можно рассуждать о чем-то и договариваться. А когда ты заявляешь ультиматумы в прессе — реакция будет обратная. А потом удивляются: почему вот так, мы же хорошие?» — усмехнулся Андрей Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.