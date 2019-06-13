Политолог разъяснил всю суть митинга оппозиции, кормящейся на Западе

Москва, 13 июня. Оппозиция, которая организует незаконные митинги в поддержку уже отпущенного журналиста Ивана Голунова, преследует лишь одну цель — устроить «майдан» в России. В этом уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

«Вся эта так называемая оппозиция, которая кормится с рук зарубежных грантодателей, работает на «майданы» в стране. Такое мы наблюдали и на Украине, и в других странах. Надо говорить, откуда ноги растут, кто этим занимается, кто финансирует и какие цели», — отметил он.

По словам Дудчака, оппозиция использует любые поводы, чтобы раскачать ситуацию в стране. В то же время политолог отметил, что организаторы так называемого «марша Голунова» оказались разочарованы слишком мягкими действиями государственных органов. Сперва суд назначил журналисту домашний арест вместо обычного заключения в СИЗО, а затем и вовсе выпустил в связи с закрытием дела.

В результате оппозиция оказалась без скандала, который ей был нужен. Тогда было решено провести несанкционированный митинг в поддержку Голунова в День России, хотя сам Голунов и редакция Meduza призывали не участвовать в этом мероприятии, пишет портал «Слово и дело».

Напомним, что 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков. Оппозиция решила провести 12 июня «марш Голунова», однако мэрия Москвы не согласовала акцию. Вместо этого было предложено организовать митинг 16 июня на площади Сахарова. Тем не менее оппозиционеры провели незаконную акцию в День России, устроив тем самым провокацию.