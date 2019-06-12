Голкиперу «Зенита» Луневу не грозит серьезное наказание за скандал во «Внуково»

Москва, 12 июня. Вратарю ФК «Зенит» и сборной России Андрею Луневу не грозит серьезное наказание за скандал в аэропорту «Внуково», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Петербургский клуб позднее рассмотрит вопрос о возможном дисциплинарном наказании Андрея Лунева. Вероятно, что футболиста не оштрафуют. Источник в клубе отметил, что сейчас голкипер находится в отпуске.

Ранее стало известно, что Лунева задержали в московском аэропорту «Внуково». По предварительным данным, он устроил скандал перед посадкой на самолет, следующий в Санкт-Петербург.

Футболист, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сделали замечание и отказались пускать в самолет. Лунева доставили в отдел полиции для оформления протокола.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, инцидент произошел 12 июня. Возле стойки регистрации гражданин нарушал общественный порядок.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители не раскрывают личность нарушителя.