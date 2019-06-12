Как Навальный пытался хайпануть на незаконном митинге за счет Голунова

Блогер Алексей Навальный посетил несогласованную акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Показательно, что «оппозиционер» был под охраной, его спутники держали в руках зажигалки. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Медиакиллер». Судя по всему, зажигалки были необходимы для того, чтобы в случае потасовки удары руками были как можно более болезненными.

В свою очередь автор Telegram-канала Ortega в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей справедливо заметил, что Навальный пришел на мероприятие исключительно для того, чтобы пропиариться. Он рассчитывает на то, что на его задержание обратит внимание Запад, как это бывало ранее.

«Навальный не имеет никакого отношения к Голунову и не имел никогда. Он даже пальцем не пошевелил, чтобы в этой кампании что-то положительное заиметь. Все, что он сделал, — это потребовал, чтобы к Голунову приписали Волкова, требуя свободы для обоих. Что касается сегодняшней ситуации — это очередная выходка, чтобы в западной прессе появились заголовки, что появился позитивный эффект от вчерашней «победы». Чтобы показать, что Россия — это царство тьмы, что здесь живут палачи и нелюди и что лидера российской оппозиции снова задержали на 30 суток. Проблема в том, что западная пресса давным-давно ничего хорошего о нас не думает. Но Навальный с этого живет. Но к Голунову это не имеет никакого отношения», — подытожил Ortega.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов отметил, что акция не была согласована. А значит, участие в ней говорит исключительно о том, чтобы хайпануть и привлечь к себе внимание, ведь уголовное дело Голунова было закрыто.