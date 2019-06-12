Леся Рябцева обвинила митингующую «за Голунова» оппозицию в подставе

Москва, 12 июня. Бывшая журналистка «Эхо Москвы» Леся Рябцева упрекнула спецкорра «Новой газеты» и соорганизатора шествия «в защиту Голунова» Илью Азара в том, что он подставляет людей, пришедших на запрещенный митинг и рискует их свободой.

за хвастовство препирательством с полицией на несогласованном митинге в Москве.

«Вот как с вами дела делать?! Попросили ведь по-нормальному, без провокаций. Нет, надо переться самому и людей уговаривать, как бы не уговаривая», — поразилась она в своем Telegram-канале.

Теперь, по словам Рябцевой, Азар «хвастается, что органы у нас «несправедливые и бездарные». Журналистка с сожалением констатировала, что участники акции вышли на акцию 12 июня, хотя мэрия Москвы просила провести шествие 16 июня.

«Удобно не соблюдать договоренности, если на кону не твоя жизнь и не твоя свобода, и при этом требовать от власти выполнение своей части обещаний», — добавила она.

По мнению девушки, все эти попытки Азара «играть в принципиальность — от глупости не по возрасту».

«Картинка всегда сложнее, чем кажется. И своей ретивостью вы подставляете людей, которые за вас впряглись», — подчеркнула Рябцева.

Напомним, к судьбе Голунова подключились и Совет при президенте РФ по правам человека, и уполномоченный по правам человека в РФ, и Союз журналистов РФ, и Общественная палата Москвы и др. В результате 11 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был освобожден, а уголовное дело в его отношении прекращено. Об этом объявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

После этого мэрия Москвы попросила оппозицию не проводить несогласованное шествие в поддержку журналиста в День России, предложив перенести акцию на 16 июня. Однако для оппозиционных сил такой расклад был неудобным, ведь тогда не было бы столкновений с полицией, роста напряжения, а прозападные СМИ, работающие сегодня в центре столицы, не смогли бы публиковать удобные антироссийские картинки о «разгоне мирного протеста».

Не принимать участие в шествии 12 июня призывали ранее и сам Голунов, и руководство «Медузы», но все их заявления оппозиционеры проигнорировали. При этом в ходе шествия манифестанты о Голунове почти не вспоминали. Вместо этого часть из них признавалась в любви к наркотикам, ратуя за их легализацию, а часть просто занималась самопиаром, рекламируя себя и свои паблики в соцсетях.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН указал на то, что координацию акции извне выдает очень многое.

«Ее участники порой даже не понимают, что они делают», — поразился он.

Парламентарий подчеркнул, что инцидент с Голуновым был использован, чтобы испортить празднование Дня России.