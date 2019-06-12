ФАН объявляет о конкурсе для региональных журналистов России

Федеральное агентство новостей (ФАН) объявляет о запуске конкурса «Хорошие новости России». Цель — поддержка российских журналистов из региональных СМИ, продвигающих конструктивную новостную повестку и позитивные новости из России.

Конкурс будет проходить на постоянной основе, по два этапа в год. Первый этап начинается сегодня, в День России, и заканчивается к 18 июня. В этот день мы опубликуем длинный список материалов от претендентов, отобранных экспертной группой ФАН или присланных нам на адрес: goodrussia@riafan.ru.

Конкурс проводится по номинациям:

1. Наука и инновации

(Новости, репортажи и интервью о работе и достижениях российских ученых и изобретателей)

2. Экономика страны или региона

(Новости, репортажи и интервью о реальных экономических достижениях страны или региона)

3. Спорт

(Новости, репортажи и интервью о профессиональных спортсменах и любителях, сумевших достичь значительных результатов)

4. Общество и социальные проекты

(Новости, репортажи и интервью, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам)

5. Герои современности

(Истории уникальных позитивных личностей России — от многодетных семей до ветеранов и героев, спасающих жизни)

Длинный список к 18 июня будет состоять из ста работ региональных журналистов, разделенных на пять номинаций. У читателей ФАН появится возможность проголосовать за понравившиеся материалы и таким образом лично поучаствовать в продвижении позитивных материалов о России.

Финальный отбор проведет экспертная комиссия конкурса, сформировав короткий список к 24 июня. В каждой номинации в итоге будет один победитель, который получит 100 тысяч рублей.

Второй этап конкурса мы начнем сразу по окончании первого этапа. До конца года мы будем ждать номинантов для длинного списка из ста работ, опубликованных в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Затем проведем голосование, отбор и награждение победителей.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, и мы и далее будем проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.

Просмотреть Положение о Конкурсе, а также скачать форму заявки можно здесь.