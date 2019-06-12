Слова Зеленского о снижении тарифов на ЖКХ назвали шуткой

Киев, 12 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, сообщил его представитель в правительстве Андрей Герус в программе «Вот оно как».

В мае во время торжественной церемонии присяги президента Владимир Зеленский назвал тарифы ЖКУ, низкие зарплаты главными бедами украинцев. По словам Андрея Геруса, президент Украины понимает, что это действительно проблемный вопрос.

Он отметил, что Зеленский не давал обещаний народу Украины изменить тарифную политику.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал», — сказал представитель президента.

Он пояснил, что украинцы в «полунамеках хотят видеть желаемое». Герус напомнил, что ранее Зеленский говорил о необходимости увеличения добычи газа, отказа от импорта голубого топлива и развития экспорта. Это могло бы снизить цену на газ до 30%.

Зеленский пообещал «нокаутировать» действующую на Украине систему власти. Он заявил, что партия «Слуга народа» поможет установить в стране принципиально новую систему. Украинский политик также заверил, что снимет неприкосновенность с депутатов Рады.

По мнению политолога Владимира Шевченко, с такими шутками опасно играть. Украинцы хотят видеть успехи новой власти, добавил он в эфире украинского телевидения.