Волочкова назвала истинную причину своей вражды с Собчак

Москва, 12 июня. Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда не состояла в друзьях телеведущей Ксении Собчак, а та в свою очередь не упускала возможности «подколоть» танцовщицу. Об этом Волочкова заявила, комментируя недавнюю ссору с журналисткой.

«С Ксюшей Собчак мы никогда не были ни друзьями, ни врагами. Она всегда хотела устраивать пиар себе за счет известных людей. Ксения всегда пыталась меня унизить», — рассказала артистка изданию Teleprogramma.

Причина этой неприязни, как полагает Волочкова, кроется в зависти. По ее словам, Собчак с детства хотела стать балериной, однако не смогла воплотить эту мечту.

«Вся ее семья сидела в первом ряду партера в Мариинском театре, когда я танцевала «Лебединое озеро», — вспоминает звезда Мариинского и Большого театров.

Напомним, что конфликт между Собчак и Волочковой произошел после того, как телеведущая побывала дома у танцовщицы, готовя свою авторскую You-Tube-программу. Пока хозяйку дома красили, Собчак пробралась в спальню, чтобы найти «следы мужского присутствия».

Следы она нашла, правда, не совсем те, которые ожидала. В прикроватной тумбочке журналистка нашла предмет, из-за которого, как она призналась, мгновенно захотелось пойти помыть руки. Что именно это было, рассмотреть на выложенном Волочковой видео не удается. Однако Собчак в рамках шоу стала обсуждать с посторонними людьми неожиданную находку.