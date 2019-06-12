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Сенатор заявил об иностранном вмешательстве в дела РФ после митинга оппозиции

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В Совфеде назвали митинг «в защиту» Голунова иностранным вмешательством в дела России

Москва, 12 июня. Российский сенатор Олег Морозов назвал несогласованный марш в поддержку освобожденного журналиста Ивана Голунова иностранным вмешательством во внутренние дела России.

«Все технологии, связанные с мобилизацией оппозиционной активности, они все так или иначе связаны с западными спецслужбами, различными фондами политическими и не политическими»,  — сказал Морозов в беседе с «Политикой Сегодня».

Он подчеркнул, что вся эта протестная активность не только морально, но и материально подпитывается из-за рубежа.

«Для них действует принцип, чем хуже, тем лучше», — добавил он.

Сенатор напомнил, после освобождения журналиста оппозиционным силам предложили провести акцию 16 июня, но это было не выгодно организатором акции, ведь тогда не было бы задержаний, а это противоречит установкам «западных партнеров», не было бы напряжения и столкновения людей с правоохранительными органами.

«И в этом смысле события в Москве,безусловно, являются элементами вмешательства в нашу внутреннюю жизнь», — заключил Морозов.

Отметим, что в марше 12 июня не стали участвовать ни Голунов, ни руководство издания «Медуза». Трансляцией митинга занимаются финансируемые из-за рубежа «Радио Свобода», «МБХ- медиа», Настоящее время», «Русская служба Би-би-си». Эти издания моментально подготовили сообщения о задержании блогера Алексея Навального, который, конечно, не упустил возможность появиться на шествии для собственного пиара.

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Автор: Сергей Петров
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