Путин посетил новые археологические раскопки в Кремле

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин стал первым гостем на месте археологических раскопок на территории Кремля.

Глава российского государства Владимир Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле, которые начались в Большом Кремлевском сквере в мае.

По словам директора Института археологии РАН академика Николая Макарова, раскопки на территории Кремля впервые проводятся в качестве исключительно научного проекта, и они не связаны «ни с благоустройством, ни с реставрацией, ни с улучшением инженерных коммуникаций». Ученый подчеркнул, что место выбирали очень долго, так как важно, чтобы в итоге был результат.

Раскопки решили проводить на территории Большого Кремлевского сквера, где велика вероятность «отложений второй половины ХII века — древнейших отложений Москвы». Рядом с этой территорией, как сообщают историки, находился двор серпуховского князя Владимира Храброго, который является двоюродным братом Дмитрия Донского. Об этом пишет ТАСС.

«Сможем ли мы до них добраться, мы не знаем, и не знаем, точно ли они находятся здесь, но сам факт придает большой интерес работам на этом участке», — подчеркнул Макаров.

Планируется, что специалисты расскажут и покажут свои находки туристам уже 14 июня.