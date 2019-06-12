Москва, 12 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл продажу билетов на матчи Евро-2020.

Прием заявок будет проводиться с 12 июня по 12 июля 2019 года. Если количество заявок превысит число билетов, то организаторы турнира путем жеребьевки определят счастливчика, поэтому очередность подачи заявки не имеет значения.

Тем не менее, организаторы подчеркивают, что больше всего шансов попасть на Евро-2020 у тех болельщиков, которые обратятся за билетами в обозначенный период времени.

«На этом этапе распределяется большая часть билетов. Малое количество поступит в продажу ближе к турниру. Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций», — говорится на сайте УЕФА.

Напомним, что турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи будут проводиться в 12 европейских городах, включая Петербург. Северная столица России примет 3 матча группового этапа и четвертьфинал.

Россия находится в группе I квалификации Евро-2020 вместе с Бельгией, Казахстаном, Кипром и Шотландией. Пока что российская команда неплохо показывает себя на квалификации. 24 марта Россия обыграла Казахстан со счетом 4:0, 8 июня — команду Сан-Марино со счетом 9:0, а 11 июня — команду Кипра со счетом 1:0.