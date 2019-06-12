«Хайпожор» Навальный пришел с охраной на незаконный митинг оппозиции

Москва, 12 июня. Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко назвал блогера Алексея Навального «главным хайпожором» Москвы, высмеяв за появление на запрещенном митинге вместе с охраной.

По словам эксперта, участие Навального в митинге якобы в поддержку Ивана Голунова было ожидаемым, ведь скоро выборы и главе так называемого ФБК хочется заработать больше политических очков.

«Навальный, как главный «хайпожор» Москвы, не может на этом не пропиариться, вот он и пиарится. Он там был, его тут же задержали», — пояснил Осташко.

При этом он со смехом обратил внимание на то, что на митинг Навальный заявился вместе с охранниками. Это видно на снимках с места событий, появившихся в соцсетях.

«Охранники для чего ему нужны? Чтобы защищать от полиции? Полиция его задержала, охранники ничего не сделали. Значит, у него для этого есть какие-то другие мысли, для чего ему эти охранники нужны», — добавил Осташко в комментарии изданию Inforeactor.

Политолог подчеркнул, что полиция ведет себя крайне корректно при задержании провокаторов.

«Да, они (правоохранители) берут под руки и несут, потому что люди отказываются идти дальше сами, но не более», — заключил он.

Напомним, митинг якобы «в защиту» Ивана Голунова в Москве не был согласован с властями города и никакого отношения к спецкорру «Медузы» по сути не имеет. Фактически одним из организаторов акции выступили прозападные издания «Радио Свобода» и «Настоящее время», освещающие события в выгодном для своих спонсоров антироссийском ключе.