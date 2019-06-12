Голунов стал разменной монетой в нечестной игре оппозиции

Эксперты и политики считают, что скоординированные действия оппозиции, устроившей беспорядки в Москве под предлогом «защиты» журналиста Ивана Голунова, выдают иностранное вмешательство. По сообщениям московских корреспондентов Федерального агентства новостей, история с Голуновым стала для оппозиции лишь поводом для очередной провокации, чтобы как можно громче заявить о себе. Многое выдает координацию акции извне, поскольку ее участники порой даже не понимают, что они делают, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Парламентарий резко раскритиковал организаторов акции, использовавших дело Голунова для провокации в День России.

По данным полиции на акции, организованной в Москве под предлогом «поддержки» журналиста латвийского издания «Медуза» Ивана Голунова, было задержано около двухсот человек. При этом о самом Голунове манифестанты почти не вспоминали: они всячески провоцировали полицию, рекламировали себя и свои паблики и сознательно делали все, чтобы испортить москвичам праздник — День России.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, поздравляя россиян с этим праздником, посетовал, что праздничный день испортила незначительная группа людей, которая использовала дело Голунова исключительно как повод.

По мнению Онищенко, судьба самого Голунова организаторов беспорядков изначально не волновала, их цель — провокация, их задача — любой ценой раскачать ситуацию в России. Парламентарий не исключил, что все происходящее могло координироваться извне. Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров прямо назвал «марш имени Голунова» иностранным вмешательством.

По словам Геннадия Онищенко, он с самого начала внимательно наблюдал за историей вокруг Голунова.

«Уверен, что нет дыма без огня, и, думаю, у этого молодого человека [Ивана Голунова] есть какая-то связь с тем, в чем его обвиняли. Хочу пожелать ему сойти с этой тропы и вернуться к своей интересной, очень востребованной и значимой профессии», — высказал парламентарий свое мнение о журналисте, который был задержан по подозрению в распространении наркотиков.

Что касается акции в защиту Голунова, то ее участники явно решают свои собственные проблемы — либо вовсе не понимают, что делают, и пляшут под чужую дудку, отметил первый зампред комитета ГД. А сам журналист стал разменной монетой в этой нечестной игре оппозиции.

«Люди вышли на улицы, несмотря на то что уже нет даже предмета конфликта — журналист на свободе. Так что проблема явно не в Голунове. Его имя используют в нечестной игре, а он сам уже никого не волнует», — отметил собеседник ФАН.

Организаторы преследуют единственную цель — создать побольше шума, чтобы заметили на Западе, а заодно испортить людям праздник, говорит Онищенко.

«Это серьезный повод всем задуматься. Ситуация, когда оппозиция использует имя журналиста для возгонки скандала и для того, чтобы вывести на улицы как можно больше людей, крайне опасна», — предупреждает парламентарий.

Онищенко рассказал, что еще до митинга видел тех, кто стоял в пикетах на Петровке, 38, и эти люди вызвали у него много вопросов.

«Многие из них — совсем молодые люди, которые просто не понимают, что они делают и зачем все это надо. Ни в одном комментарии я ни разу не услышал ничего вразумительного относительно того, зачем нужна была сегодняшняя акция и зачем было портить людям праздник», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, накануне руководство «Медузы» и сам Иван Голунов призывали не выходить на несанкционированную акцию 12 июня, тем более что московская мэрия согласовала аналогичное мероприятие в воскресенье, 16 июня, в самом центре столицы — на проспекте Сахарова. Но деструктивно настроенных граждан это не устроило, в планах у них не только испортить День России, но и отравить петербургским выпускникам праздник «Алые паруса».

Кстати, на акции был задержан и скандальный блогер Алексей Навальный, который вообще не имеет никакого отношения к Голунову. Скорее всего, растерявший всех сторонников Навальный просто решил напомнить о себе при помощи хайпа.

Отметим, несмотря за заявления «Медузы», что она дистанцируется от незаконной акции, это издание вело прямую трансляцию с марша. Аналогично действовали и другие либеральные СМИ, в том числе признанные иностранными агентами «Радио Свобода» и «Настоящее время», а также «Новая газета», «Дождь», RTVI и т. д. Их подготовленность к акции выдает, что, возможно, они являлись ее фактическими организаторами, подчеркивают эксперты.

Читайте также: «Двойные стандарты и цинизм либералов: вписались за Голунова, а на остальных — плевать».