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Прозападных организаторов акции «в поддержку Голунова» корежит от независимости России, считает политолог

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Прозападных организаторов акции «в поддержку Голунова» корежит от независимости России — политолог

Москва, 13 июня. Несогласованную акцию «в поддержку» Ивана Голунова, прошедшую накануне в Москве, организовали подлецы и настоящие провокаторы, считает политолог, публицист и руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

По его словам, шествие является самой настоящей провокацией и направлено на дестабилизацию обстановки в стране. Захаров убежден, что те, кто стоит за проведением этой акции, хотят испортить празднование Дня России.

«Их просто корежит от того, что мы стали суверенной страной. С самостоятельной внутренней и внешней политикой. Они хотят, чтобы мы зависели от них и Америки. Так больше не будет!», — сказал он в интервью «НьюИнформ».

Мировому сообществу пора уже наконец признать, что Россия стала новой сверхдержавой, подчеркнул эксперт, а русофобия является ни чем иным, как политической слабостью Европы.

«Такая позиция и поведение ведет в политический тупик», — подчеркнул он.

Напомним,11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью его вины. После освобождения из-под домашнего ареста журналист призвал не ходить на несогласованный митинг, с таким же призывом выступила и редакция «Медузы», однако оппозиции был важнее собственный пиар.

Эксперты считают, что Запад «поддержкой» Голунова пытается расшатать ситуацию в России, судьба самого журналиста ему мало интересна. Политолог Александр Дудчак назвал главной целью этих прозападных активистов — «майдан» в России.

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Автор: Сергей Петров
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