Киев, 12 июня. Правоохранительные органы Украины оштрафовали предпринимателя Сергея Кикенина, который привез из Москвы православный календарь по заказу украинской церковной лавки.

Печатная продукция оказалась частью «контрольной закупки СБУ», и коммерсант был вызван в Киев для разбирательства. В итоге Гостелерадио Украины решило оштрафовать бизнесмена на 41700 гривен (примерно 102195 рублей).

Поводом для административных санкций стало упоминание в печатной продукции праздника День Победы и Памяти иконы Божией Матери Державной.

«Сотрудники службы пояснили мне, что в книге указаны «не нужные для нас праздники»: 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной (мол, «вы же понимаете, о какой державе идет речь»)», — рассказал Кикенин украинскому изданию «Страна.ua».

По его словам, это означает, что сегодня СБУ может предъявить любому украинскому храму «прославление страны-агрессора», если там продается православный календарь.

Напомним, что украинское законодательство разрешает ввоз печатной продукции с территории России только при наличии разрешения со стороны органа власти, ответственного за информационную политику.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, спровоцировавший начало гражданской войны, Киев взял курс на изоляцию от России. Руководство страны запретило российские книги, фильмы, сериалы, музыку и социальные сети, заявив, что все это прославляет «страну-агрессора».