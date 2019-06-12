Милонов: Запад использует тему Голунова, чтобы спровоцировать протесты

Действия так называемых «активистов» на несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве и других городах можно расценивать как иностранное вмешательство Запада.

Член Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что в отношении Голунова не применялось никаких «репрессий», о которых так громко кричало либеральное сообщество.

«В Петербурге тоже была акция в защиту Голунова. Я просто шел мимо и поинтересовался: «От кого вы защищаете?» Если была допущена ошибка, то человека с извинениями отпускают. Его не сажали в СИЗО, а поместили под домашний арест на сутки или двое и отпустили», — сказал депутат.

По его мнению, участники протеста просто пытаются разрушить российскую государственность.

«Людям, которые вышли на митинг, — им, по большому счету, до Голунова дела нет. Им есть дело до себя: выйти на митинг и попытаться раскачать ситуацию, используя Голунова в качестве причины организации протеста», — рассуждает парламентарий.

Люди, которые вышли на протестные акции, не предприняли никаких действий, чтобы освободить российского журналиста Кирилла Вышинского.

«Это люди, которые палец о палец не ударили, чтобы защитить журналиста Кирилла Вышинского, которого содержат в застенках и, по сути дела, пытают. Либералы считают, что защищать нужно только определенных людей. Это значит, что им наплевать на свободу слова, точно так же как наплевать на самого Голунова. У них другие задачи. У нас очень однобокий подход: на человека, права которого действительно нарушаются, всей этой тусовке наплевать, потому что это не модно», — указывает депутат ГД.

Заключая свой монолог, политик отметил, что на теме ареста Голунова пытаются играть политические силы, стремящиеся заработать дополнительные очки.

«Все эти Резники, Вишневские, которые поперлись на акцию «в защиту» Голунова, которого никто нигде не удерживает и ни в чем не обвиняет, выглядят как комики», — подытожил Виталий Милонов.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филлипов в свою очередь заметил, что протесты в принципе бессмысленны. Это значит, что они организованы извне. Скорее всего, Западом.