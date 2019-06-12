Новый сбой произошел в работе Telegram

Москва, 12 июня. Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что спровоцировало сбой в работе мессенджера по всему миру.

В Twitter-аккаунте месседжера отмечается, что пользователи из Северной и Южной Америки жалуются на проблемы соединения. По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в популярных интернет-ресурсах, проблемы возникли у пользователей на европейском и американском континентах.

Днем ранее пользователи из стран Европы, Ближнего Востока и АТР столкнулись с аналогичными проблемами. Пользователи отмечают сбои в обмене сообщениями.

Ранее в кулуарах ПМЭФ глава Роскомнадзор Александр Жаров рассказал, что ведомство разрабатывает новые механизмы для полной блокировки Telegram. Он отметил, что уже сейчас мессенджер регулярно «зависает».