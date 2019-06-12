Незаконный митинг в поддержку Голунова был частью операции иностранного вмешательства

Москва, 12 июня. Незаконный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве — элемент большой операции иностранного вмешательства во внутренние дела России, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

По мнению эксперта, шумиха вокруг дела Голунова с самого начала была актом иностранного вмешательства, и проходящая в российской столице несанкционированная акция — результат деятельности западных СМИ.

«С самого начала вся эта история является иностранным вмешательством. «Медуза» – детище Ходорковского (олигарха Михаила Ходорковского — Прим. ФАН) с центром в натовской Риге, а всевозможные издания вроде «Радио Свобода» работают по указке США. В случае с митингом речь идет о типичном вмешательстве во внутренние дела», — сказал Матвейчев в беседе с «ПолитРоссией».

Политолог напомнил также историю с телеканалом Russia Today, который заблокировали в социальной сети Facebook из-за рекламы. Тогда американские спецслужбы «нашли» в обычной рекламной кампании иностранное «вмешательство» и организовали по этому поводу расследование. Эксперт, комментируя события в Москве, заявил, что не представляет, какого масштаба должно быть российское расследование после вмешательства Запада.

Дело Ивана Голунова было прекращено из-за недоказанности вины. По данным полиции, журналиста задержали с наркотиками в Москве 6 июня.

После истории с Голуновым глава МВД РФ Владимир Колокольцев направил на имя президента России ходатайство с просьбой уволить двух офицеров, ответственных за это дело.

Несмотря на то, что Голунова освободили, оппозиция решила провести митинг, который не был согласован с властями. Московские власти одобрили проведение акции в поддержку Голунова 16 июня. Накануне представители столичного правительства встретились с организаторами митинга и напомнили об ответственности за проведение несанкционированных публичных мероприятий. Подчеркнем, что сам Голунов заявил, что не пойдет не акцию, и призвал соотечественников провести время с близкими.

Либералы не стали прислушиваться к властям и пошли на провокацию. Примечательно, что трансляцией событий с незаконного митинга занимались западные СМИ, признанные иностранными агентами. Стоит отметить, что попытки западного мира устроить в России бунт в государственный праздник провалились.