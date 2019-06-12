Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

СМИ сфотографировали «секретное» соглашение, которое Трамп достал из пиджака

388
0 Оставить комментарий

СМИ сфотографировали «секретное» соглашение, которое Трамп достал из пиджака

Вашингтон, 12 июня. Журналисты Washington Post сфотографировали «секретное» соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой, которое американский президент Дональд Трамп достал из пиджака и издалека показал представителям СМИ.

Отметим, глава Белого Дома ранее проинформировал, что большая часть деталей, касающихся сделки с Мексикой еще не представлена публично, однако, по словам главы мексиканского МИД, все условия соглашения уже были озвучены. Трамп решил развеять сомнения журналистов и показал тот самый секретный документ.

Репортер Washington Post Джэбин Ботсфорд сфотографировал бумагу, на которой частично был виден текст меморандума.                     

«Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней», — говорится в документе.                          

В Washington Post задаются вопросом о юридической силе документа, который, судя по расшифровке, подписали заместитель помощника госсекретаря со стороны США и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики.                                            

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по торговле и мигрантам с Мехико. По словам главы Белого дома, Мексика согласилась пойти на «решительные меры» по борьбе с нелегальной миграцией на границе с США.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров