СМИ сфотографировали «секретное» соглашение, которое Трамп достал из пиджака

Вашингтон, 12 июня. Журналисты Washington Post сфотографировали «секретное» соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой, которое американский президент Дональд Трамп достал из пиджака и издалека показал представителям СМИ.

Отметим, глава Белого Дома ранее проинформировал, что большая часть деталей, касающихся сделки с Мексикой еще не представлена публично, однако, по словам главы мексиканского МИД, все условия соглашения уже были озвучены. Трамп решил развеять сомнения журналистов и показал тот самый секретный документ.

Репортер Washington Post Джэбин Ботсфорд сфотографировал бумагу, на которой частично был виден текст меморандума.

«Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней», — говорится в документе.

В Washington Post задаются вопросом о юридической силе документа, который, судя по расшифровке, подписали заместитель помощника госсекретаря со стороны США и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по торговле и мигрантам с Мехико. По словам главы Белого дома, Мексика согласилась пойти на «решительные меры» по борьбе с нелегальной миграцией на границе с США.