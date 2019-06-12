Канделаки вывела на чистую воду организаторов провокации «за Голунова», обманувших россиян

Москва, 12 июня. Известная российская телеведущая Тина Канделаки обрушилась с критикой на российскую оппозицию, которая устроила несанкционированный «марш Голунова» 12 июня, хотя сам Иван Голунов просил этого не делать.

По ее словам, задержанный на днях журналист издания Meduza стал лишь поводом для акций протеста. На самом деле оппозицию волнует лишь собственный пиар. При этом Канделаки пожалела втянутых в эти протесты простых людей, которые порой даже оплачивают оппозиционерам отпуска и билеты.

«Вас преследует запах жженых покрышек, а ненависть ко всему вокруг застит глаза. К сожалению, за вас страдают наивные люди. Они оплачивают ваше тщеславие, позволяют вам наполнять отчеты о борьбе за свободу и делают вас рукопожатными далеко за пределами нашей страны. Здесь не будет слова «опомнитесь», потому что у существ, живущих исключительно на рефлексах, памяти нет», — пишет телеведущая в Telegram.

Она добавила, что организаторы подобных акций презирают общественные интересы, считая «обществом» лишь самих себя. В результате они обесценивают те самые демократические ценности, которые пишут на своих плакатах, убеждена Канделаки.

Напомним, что накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков. Оппозиция решила провести 12 июня «марш Голунова», однако мэрия Москвы не согласовала акцию. Вместо этого было предложено организовать митинг 16 июня на площади Сахарова. Тем не менее, оппозиционеры провели незаконную акцию в День России и устроили провокацию.