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Буйные «защитники Голунова» провоцируют задержания для картинки в западных СМИ

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Гаспарян объяснил, как прозападные СМИ «отрабатывают» митинг «в поддержку» Голунова

Москва, 12 июня. Прозападные СМИ освещают несанкционированный митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова для того, чтобы получить выгодную антироссийскую картину, уверен политолог и публицист Армен Гаспарян.

Эксперт убежден, что акция была согласована с Западом, и теперь СМИ, которые существуют на дотации из-за рубежа, публикуют снимки с задержаниями «особо буйных» участников, чтобы показать, «как всех арестовывают и так далее», — пояснил он

В подобном раскладе, по его словам нет ничего неожиданного, ведь существующие на западные дотации издания «на это заточены».

«Все как всегда. Поэтому я полагаю, что через пару-тройку часов вы услышите, как кроваво и жестоко подавили «мирный протест». Здесь ничего нового не происходит», - уточнил Гаспарян в комментарии изданию Inforeactor.

Напомним, журналист Иван Голунов был освобожден накануне, а уголовное дело, возбужденное в отношении него, прекращено. Однако оппозиция отказалась отменить шествие в защиту спецкорра «Медузы», решив не упустить шанс и использовать этот инцидент, чтобы лишний раз напомнить о себе. В частности, успел «пропиариться» блогер Алексей Навальный, спровоцировав полицию, после чего был задержан.

Власти Москвы и глава Союза журналистов Павел Гусев просили москвичей не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованной акции. Примечательно, что с таким же призывом выступила и редакция «Медузы». Сам Голунов в шествии тоже не принимает участие.

К слову, некоторые участники митинга, облачившись в футболки с надписью "Я люблю наркотики", призывают за легализацию наркотиков.

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Автор: Сергей Петров
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