Буйные «защитники Голунова» провоцируют задержания для картинки в западных СМИ

Москва, 12 июня. Прозападные СМИ освещают несанкционированный митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова для того, чтобы получить выгодную антироссийскую картину, уверен политолог и публицист Армен Гаспарян.

Эксперт убежден, что акция была согласована с Западом, и теперь СМИ, которые существуют на дотации из-за рубежа, публикуют снимки с задержаниями «особо буйных» участников, чтобы показать, «как всех арестовывают и так далее», — пояснил он

В подобном раскладе, по его словам нет ничего неожиданного, ведь существующие на западные дотации издания «на это заточены».

«Все как всегда. Поэтому я полагаю, что через пару-тройку часов вы услышите, как кроваво и жестоко подавили «мирный протест». Здесь ничего нового не происходит», - уточнил Гаспарян в комментарии изданию Inforeactor.

Напомним, журналист Иван Голунов был освобожден накануне, а уголовное дело, возбужденное в отношении него, прекращено. Однако оппозиция отказалась отменить шествие в защиту спецкорра «Медузы», решив не упустить шанс и использовать этот инцидент, чтобы лишний раз напомнить о себе. В частности, успел «пропиариться» блогер Алексей Навальный, спровоцировав полицию, после чего был задержан.

Власти Москвы и глава Союза журналистов Павел Гусев просили москвичей не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованной акции. Примечательно, что с таким же призывом выступила и редакция «Медузы». Сам Голунов в шествии тоже не принимает участие.

К слову, некоторые участники митинга, облачившись в футболки с надписью "Я люблю наркотики", призывают за легализацию наркотиков.