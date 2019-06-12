Водонаева объяснила, почему рассталась с мужем

Москва, 12 июня. Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева назвала причину развода с диджеем Алексеем Косинусом. По словам ведущей, мужчина не оправдал ее ожиданий.

Телеведущая назвала брак с Косинусом, который продлился полтора года, юношеским. По ее словам, подобные браки заключаются, когда людям по 18 лет.

«Но так бывает. У меня вообще есть знакомая, которая безумно влюбилась в мужчину, а развелась с ним спустя месяц», — сказала она во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

По ее словам, еще в сентябре прошлого года она призвала возлюбленного что-то поменять в давших трещину отношениях. Водонаева призналась, что устала тащить весь груз ответственности на себе.

Довлатова в свою очередь поинтересовалась у Водонаевой, какие требования она предъявляла к супругу. На что модель сказала, что ей хотелось быть под защитой в финансовом плане. Однако бывший муж был сосредоточен не на зарабатывании денег, а на творчестве.

«Одним творчеством сыт не будешь. Я вот тоже люблю писать книги, но они не приносят нужного дохода. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас все было наоборот», — отметила 36-летняя Водонаева.

По ее словам, после того, как она рассталась с супругом, ничего в ее жизни не изменилось. Она добавила, что развод с Косинусом пока еще не оформлен.