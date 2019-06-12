Террористы «Ан-Нусры»* бросают детей в атаку на САА в Идлибе

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольные сирийскому отделению запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1, бросают несовершеннолетних детей воевать против Сирийской арабской армии. Один из этих детей-солдат по имени Абу Бакр был убит в начале месяца в боях на севере Хамы. Ему было 11 лет.

Тяжелые потери, которые несет «Тахрир аш-Шам» и союзные группировки в боях с правительственной армией, привели к тому, что боевики начали привлекать в свои ряды несовершеннолетних. Дети-солдаты после курса начальной боевой подготовки участвуют в наступательных операциях вместе со взрослыми боевиками, принимают участие в диверсиях, а также зачастую становятся соучастниками жестоких расправ над захваченными в плен.

Детей привлекают также для разведки и шпионажа, они оказывают первую помощь раненым под огнем на поле боя, и используются на черных работах во время подготовки к наступательным действиям. Чаще всего у несовершеннолетних просто отсутствует выбор — об этом говорят не только очевидцы, но и эксперты, в том числе западные.

Согласно докладу Управления Верховного комиссара по правам человека от 31 января 2019 года, многие из малолетних боевиков запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры1» являются выходцами из малообеспеченных семей или сиротами, которых боевики либо похищали, либо выкупали за символическую сумму у родственников. Некоторые из них несут службу на контрольно-пропускных пунктах боевиков в районе Маарет ан-Нумана, Серакиба и других городах на юге идлибской зоны деэскалации.

Образовательные учреждения на территории Большого Идлиба пришли в катастрофический упадок под властью «правительства национального спасения», созданного боевиками — а сиротам в анклаве террористов тем более не на что рассчитывать. «Тахрир аш-Шам» создает в зоне деэскалации «призывные пункты», где мальчикам читают лекции о борьбе со «страшным врагом», показывают стрелковое и другое оружие и технику, рассказывают о своей боевой мощи, заманивая детей в свои ряды.

Участь практически всех детей-солдат трагична: редко кому из них удается дожить до 20 лет.

Местные источники сообщают, что 11-летний Абу Бакр (имя изменено) погиб, когда в начале июня до 500 боевиков предприняли масштабную атаку на высоту Телль аль-Малах и населенный пункт Джуббайн на севере Хамы. После нескольких часов ожесточенных перестрелок боевикам пришлось отступить, бросив тело малолетнего «муджахида» с остальными убитыми. На следующий день его обнаружили сирийские военные.

«Джебхат ан-Нусру» не в первый раз уличают в использовании детей-солдат. В 2017 году независимая комиссия Совета по правам человека ООН по Сирии опубликовала доклады о призыве несовершеннолетних детей в ряды террористов. Боевиками «Ан-Нусры» в Идлибе становятся мальчики в возрасте до 18 лет, как правило бедные и необразованные — они готовы становиться живым щитом для боевиков за небольшую зарплату или вовсе из идейных соображений. Подростки-боевики утверждают, что на руки им выдавали порядка 100 долларов — невообразимая сумма для сирийского сироты в зоне, где нет государственной власти. Впрочем, некоторым не платили ничего.

По информации из открытых источников, учебный процесс для новобранцев «Ан-Нусры» длится от нескольких месяцев до 1,5 года. Подготовка «муджaхида» включает в себя религиозный курс, за которым следует от шести до восьми военных учебных программ с религиозными лекциями каждый вечер. В ходе обучения особое внимание уделяется тактике действий небольших подразделений, рукопашному бою, убийствам и набегам с использованием различного оружия — от автомата Калашникова до противотанковых гранатометов.

Подростки, которые добились высоких результатов во время обучения, отбирались для участия в специальных оперативных группах «Хайят Тахрир аш-Шам», становясь аналогом ингимаси, которых использовали боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Использование детей в качестве солдат нехарактерно для Ближнего Востока, отмечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — такие вещи гораздо чаще происходят, например, в самых бедных мусульманских странах Африки, где между племенами иногда идут войны на полное уничтожение. В беседе с Федеральным агентством новостей востоковед предположил, что «Ан-Нусра» в Идлибе, видимо, находится в куда более тяжелом положении, чем пытаются представить медиаресурсы боевиков.

Нет сомнений в том, зачем террористам слабые и легко травмируемые дети на поле боя, отметил Чупрыгин.

«Расчет у них абсолютно прагматический и боевики прекрасно знают ситуацию — они бросают детей в пекло боевых столкновений, прекрасно зная, что американская и европейская пресса не будут писать, что «это боевики — звери, бросили детей на погибель» — они будут писать, что «сирийская армия и российская авиация — звери, убивают детей». Вот на что расчет — на то, что на поле боя будут находить детские трупы», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что самые циничные и жестокие провокации из расчета на эффект в СМИ для боевиков не новость.

«Это у них накатанная история, на самом деле — во время каждого налета авиации на их позиции они подрывают взрывные устройства, заложенные в домах, есть такая информация из нейтральных источников, — рассказал Чупрыгин. — Вот вам и жертвы, вот вам и «Белые каски», которые переодевают убитых боевиков в гражданское — это еще гуманная история».

При этом местное население — даже те, кто испытывает враждебность к Дамаску и поддерживает джихадистов-салафитов, — воспринимает использование детей-солдат исключительно отрицательно, ведь в исламе мать и ребенок священны.

«Раньше не замечалось такого, возможно, как в африканских племенных конфликтах, у них просто людей не хватает. Раньше происходило не так — выкупали сирот, но потом их несколько лет обучали и индоктринировали, воспитывали и обучали в качестве самоподрывников. Это история известная, началась не сейчас. Ингимаси — историческое явление, их готовили с детства. Это сейчас у них ускоренный «курс подготовки молодого бойца», — отметил Андрей Чупрыгин. — Как с детства из мальчиков готовили ассасинов, так и ингимаси готовили с детства — но отправлялись они в бой лишь достигнув взрослого возраста, 18–19 лет. То, что сейчас они отправляют детей на передний край — это очень странно».

1 Организация запрещена на территории РФ.