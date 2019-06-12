Путин заявил, что будет делать все для процветания России

Москва, 12 июня. Россия сформировала сильную государственную систему, которая предоставляет гражданам хорошее образование и при этом имеет сильную науку. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, награждая выдающихся россиян за их заслуги в сфере науки и культуры.

Глава государства отметил, что многие физики, изучающие гравитационные волны, называют предмет своего исследования «системой слабого взаимодействия». Однако оценить слабую систему можно только при наличии сильной системы, к которой президент отнес Россию.

«Нужно иметь свою сильную систему — с образованием хорошим, наукой, историей, культурой. У нас с вами такая система есть — это любимая всеми нами наша родина Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития», — отметил Путин.

Отметим, что награждение госпремиями за важные достижения в науке и культуре происходит каждый год 12 июня — в День России. Церемония традиционно проводится в Кремле.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы будет ограничено 12 июня. Улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, площадь Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост перекроют с 12.00 до окончания праздничных мероприятий. Зато парковки в этот день в российской столице станут бесплатными.