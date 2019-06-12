Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин заявил, что будет делать все для процветания России

58
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что будет делать все для процветания России

Москва, 12 июня. Россия сформировала сильную государственную систему, которая предоставляет гражданам хорошее образование и при этом имеет сильную науку. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, награждая выдающихся россиян за их заслуги в сфере науки и культуры.

Глава государства отметил, что многие физики, изучающие гравитационные волны, называют предмет своего исследования «системой слабого взаимодействия». Однако оценить слабую систему можно только при наличии сильной системы, к которой президент отнес Россию.

«Нужно иметь свою сильную систему — с образованием хорошим, наукой, историей,  культурой. У нас с вами такая система есть — это любимая всеми нами наша родина Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития», — отметил Путин.

Отметим, что награждение госпремиями за важные достижения в науке и культуре происходит каждый год 12 июня — в День России. Церемония традиционно проводится в Кремле.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы будет ограничено 12 июня. Улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, площадь Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост перекроют с 12.00 до окончания праздничных мероприятий. Зато парковки в этот день в российской столице станут бесплатными.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров