Аксенов объяснил, почему Крым не будет готовиться к визиту комисса Совета Европы

Симферополь, 12 июня. Любой дипломат или чиновник из Евросоюза, приезжая в Крым, может своими глазами убедиться в том, как на самом деле обстоят дела в республике, и власти полуострова не готовились и не собираются специально готовиться к подобным визитам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в связи с возможным визитом комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Аксенов подчеркнул, что члены иностранных делегаций, посещая российский Крым, могут также «прекратить тот поток вранья о том, что происходит на полуострове и дать достоверную информацию».

«Мы предоставим такую возможность», — пообещал он, выразив надежду, что результаты общения с крымчанами зарубежные гости после подадут объективно.

Глава республики добавил, что иностранные делегаты всегда могут самостоятельно выбрать маршрут передвижения по Крыму, пишет РИА Новости.



11 июня председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Миятович в ходе поездки на полуостров получит исчерпывающую информацию о жизни российского региона. О поездке комиссара СЕ ранее сообщили в МИД РФ. По данным ведомства, визит планируется на 7–11 октября. Сама Миятович позже заявила журналистам, что ее визит еще «предстоит подтвердить».

Ранее Infox сообщал о том, что киевские власти запретили иностранцам въезжать на территорию Украины после посещения Крыма. Иоффе тогда объяснил, что эти запреты связаны исключительно с беспомощностью Киева.

Норвежский политик Хендрик Вебер, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме, и вовсе назвал угрозы Украины в адрес посетивших Крым иностранцев «дурдомом»