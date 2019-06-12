Захарова назвала невероятными слова Болтона о дезинформации про разногласия в США

Москва, 12 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия, КНР и некоторые другие страны распространяют слухи о якобы имеющихся разногласиях между американским президентом и его советниками.

Российский дипломат на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что трижды перечитала эту новость.

«Я три раза перечитала новость, настолько она невероятна: русские и другие плохие ребята распространяют дезинформацию о различиях во мнениях между президентом США и его ближайшим окружением. Серьезно?» — написала спикер дипломатического ведомства РФ.

По ее словам, наличие разногласий и различий во мнениях между главой Белого дома и его соратниками — это признак присутствия в Штатах демократического процесса. А именно эту ценность, указала Захарова, рьяно отстаивают американские власти.

«Не эту ли ценность Вашингтон отстаивает с таким рвением?» — поинтересовалась дипломат.

При этом она пошутила, что американскими СМИ владеют российские бизнесмены, а также предложила Болтону раскрыть имена владельцев этих средств массовой информации.

«Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону необходимо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус и Вован. Кстати, а кто владеет американскими СМИ? Составим списочек?» — выступила с инициативой Захарова.

Напомним, слухи о разногласиях в Белом доме являются одной из самых излюбленных тем американской прессы в течение последних лет — с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.