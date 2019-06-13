Эксперт вывел на чистую воду провокаторов, устроивших незаконный митинг в День России

Москва, 12 июня. Российская оппозиция стремится использовать любой информационный повод для того, чтобы устроить провокацию, в том числе и арест журналиста Ивана Голунова, считает руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

«Любой информационный повод оппозиция использует для провокаций и обострения ситуации. У нас нет оппозиции, у нас есть политические провокаторы», — пояснил он New Inform.

Отметим, что оппозиционеры решили изменить формат своей акции и провести 12 июня митинг в «поддержку всех осужденных». Власти Москвы не согласовали эту акцию, поскольку в среду вся страна празднует День России. Вместо этого мэрия предложила альтернативный вариант — организовать митинг 16 июня на проспекте Сахарова с 13.00 до 15.00. Тем не менее, оппозиция устроила протест 12 июня, что привело к задержаниям.

Примечательно, что редакция Meduza призвала не выходить на марш в защиту Голунова 12 июня. Сам журналист также попросил не участвовать в этом мероприятия.

Задержанные выкрикивали из автозака названия своих пабликов в соцсетях, призывали на них подписываться. Выкрикивали свои имена, просили их запомнить. Эксперты полагают, что несанкционированное мероприятие вовсе не преследовало цель поддержать Ивана Голунова.

Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела против сотрудника Meduza из-за недостатка доказательств. Молодой человек на днях был задержан полицией в центре Москвы. В его рюкзаке и в квартире стражи правопорядка нашли наркотики.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров назвал иностранным вмешательством акции в поддержку Голунова. Он подчеркнул, что для либералов — это не более чем политтехнологоческий прием. Они опираются прежде всего на указания Запада.