Москва, 12 июня. Ситуация с делом журналиста Ивана Голунова вывела на чистую воду помыслы оппозиции, считает член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Ремесло отметил, что либеральная общественность, несмотря на то, что дело Голунова прекращено, все равно проводит незаконные митинги «в поддержку журналиста», причем и дальше хочет это делать. Говорить об исчерпанности дела позволяет то, что сотрудники полиции, задержавшие журналиста, отстранены от исполнения своих обязанностей, и расследование против них будет проводить Следственный комитет. Кроме того, глава МВД РФ Владимир Колокольцев попросил российского лидера Владимира Путин уволить двух офицеров, ответственных за это дело.

«И в такой ситуации наши «оппозиционеры» планируют свои незаконные мероприятия, что, по сути, является прямым доказательством того, что Голунов, как таковой, данной публике не интересен, просто они используют это дело в качестве повода», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, судьба Голунова беспокоила, в основном, его коллег из «Медузы». Остальные силы, которые были вовлечены в эту ситуацию либо специально, либо в массовом порядке использовали дело журналиста, чтобы в очередной раз напомнить о себе: озвучить лозунги и призвать к антиобщественным действиям.

«99,9% от числа лиц, участвовавших в данной истории, делали это ради хайпа, чему доказательством является и тот факт, что они перепродавали все эти выпущенные газеты по завышенной стоимости. Все это демонстрирует, что сам журналист Голунов был здесь поводом, а реальным желанием оппозиционных сих было раздутие общественного скандала» — подчеркнул он.

Как отметила «Экономика сегодня», история с Голуновым продемонстрировала, что оппозиции нужно не развитие государства, а массовый протест, который они могут предъявить спонсорам.

Ремесло считает, что история с журналистом сыграет российским властям на руку — «там быстро разобрались и приняли нужные процессуальные решения, но ведь наши «оппозиционеры» могут попытаться повторить данную историю и в других ситуациях».

По его словам, такой метод либералов может быть использован в отношении лиц, которые виновны в совершении преступления и правонарушений. Отмечается, что речь, в частности, идет о стороннике блогера Алексея Навального Леониде Волкове и осужденном по обвинению в терроризме украинском режиссере Олеге Сенцове.

«Если брать само это дело, то сложно вспомнить, чтобы наши «оппозиционеры» поддерживали людей, которых судили по статье 228 УК РФ. Нельзя вспомнить вообще ни единого подобного случая, поэтому их интересует не судьба Голунова, им вообще было бы выгодней, если бы он остался в заключении. Они просто используют сложившуюся ситуацию в своих целях», — добавил член Общественной палаты.

Судя по всему, либеральную общественность не интересует ни дело Голунова, ни проблемы россиян, для них важен лишь медийный хайп.

«Также они пытаются показать, что они могут как-то манипулировать подобными ситуациями и освобождать из заключения нужных им лиц. Естественно, это не так, но они это изображают перед своими сторонниками и спонсорами», — добавил он.

Напомним, во вторник было прекращено уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, у которого, по данным полиции, при личном досмотре были обнаружены наркотики.

Несмотря на то, что московские власти согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня, представители либеральной тусовки решили провести митинг в День России. Тем самым, испортили праздник соотечественникам. Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, протестующих в Москве «мизерное количество». Отмечается, что попытки Запада устроить в России бунт бесславно провалилась.