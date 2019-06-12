Собчак уличила Навального в презрении к судьбе Голунова

Москва, 12 июня. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что оппозиция, которая вышла на несогласованный митинг 12 июня в защиту освобожденного из-под домашнего ареста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, использует его дело в качестве повода для нападок на власть. Своим мнением Собчак поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Телеведущая подчеркнула, что некоторые, действительно, боролись за справедливость и свободу невиновного человека. А для других дело Голунова стало поводом для обострения ситуации. Собчак также прокомментировала участие в несанкционированной акции скандального блогера Алексея Навального, за которого после его задержания «никто не вписался».

«И плевать этот «кто-то» хотел на Голунова. Потому что чем хуже, тем лучше. И люди подсознательно это чувствуют. Поэтому все вписались за Голунова, а про Алексея понимают, что это осознанное очередное обострение. Обострять — в этом смысл. И только в этом», — написала Собчак.

Напомним, дело Голунова, которого задержали в Москве 6 июня по подозрению в распространении запрещенных препаратов, получило широкий общественный резонанс. Благодаря конструктивным предложениям со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы и сообщениям неравнодушной общественности о ряде несостыковок в деле удалось добиться прекращения уголовного преследования спецкора. О прекращении дела министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил 11 июня.

Однако оппозиция не успокоилась и решила использовать дело Голунова в качестве повода для самопиара, объявив о проведении несогласованной акции в поддержку журналиста, которого еще вчера освободили из-под домашнего ареста. В ходе несанкционированного митинга в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.