Соболь предпочла Дню России слет либералов в Бонне ради своих амбиций и грязных денег Ходорковского

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проигнорировала празднование Дня России, улетев в Бонн. В этом немецком городе пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова — одна из крупнейших оппозиционных «сходок».

На мероприятии Соболь будет присутствовать по приглашению дочери Немцова Жанны. Об этом юрист ФБК сообщала на своей странице в Twitter. Примечательно то, что Соболь приняла решение покинуть страну в День России. В этот праздник оппозиция традиционно проводит различные мероприятия, посвященные РФ, ее проблемам и перспективам. Проводятся митинги, акции, шествия.

На словах Соболь активно вносит вклад в создание «прекрасной России будущего». На деле же она улетела за границу именно тогда, когда должна присутствовать на мероприятиях. Показательно то, что Любови Соболь даже нет в списках номинантов — в них включен лишь ее начальник, блогер Алексей Навальный.

Корреспонденты ФАН-ТВ встретили Соболь в аэропорту и попросили дать комментарии по поводу ее поездки.

«Сегодня День России. Такой праздник! Почему вы улетаете?» — с такими вопросами к юристу ФБК обратились корреспонденты.

Однако Соболь не удостоила журналистов ответом. Также она не сочла нужным отвечать на вопрос, на какие деньги она живет. А между тем это обстоятельство крайне интересует избирателей после расследования Федерального агентства новостей, в результате которого выяснилось, что ее семья владеет имуществом на сумму более 51 млн рублей.

В очередной раз наткнувшись на молчание Соболь, журналисты ФАН решили самостоятельно проанализировать ситуацию и выяснить, для чего потенциальный кандидат в Мосгордуму покидает Россию в этот ответственный день.

Возможны два варианта, один из которых не исключает другой. Первый — она пренебрегла празднованием Дня России ради приобретения новых выгодных знакомств, которые пригодятся ей на пути в Мосгордуму. Церемония вручения премии Немцова — престижное среди приверженников антироссийских идей мероприятие, на которое слетаются самые известные российские оппозиционеры и их спонсоры.

Второе — на мероприятии Соболь встретится с представителями беглого олигарха Михаила Ходорковского, который состоит в совете Фонда Бориса Немцова. Вероятно, они обсудят отработку либеральной повестки и дальнейшее сотрудничество. Также щедрый спонсор российской оппозиции Ходорковский наверняка снабдит ее внушительной порцией денег. Предвыборная кампания стоит недешево, и в ближайшее время Соболь деньги очень понадобятся.

Своей поездкой в Бонн юрист ФБК в очередной продемонстрировала, что для нее действительно важно, а что отходит на второй план. Ради своих интересов и политических амбиций Соболь пренебрегла реальной работой на благо страны. Неудивительно, что сторонников у Соболь становится все меньше, особенно если учесть многочисленные скандалы, связанные с ее именем, включая коррупцию в кругу ее друзей, мошенническое прошлое отца Эдуарда Феденева и связи с мафией ее мужа Сергея Мохова.