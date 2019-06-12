Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Москва, 12 июня. Руководство мессенджера WhatsApp намерено судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков.

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у созданы юридические лица. WhatsApp принадлежит Facebook, IT-гигант пока не перенес свои сервера в Россию.

«Пока юридического лица в РФ у них нет, судиться они теоретически смогут с россиянами только от имени иностранного юрлица», — пояснил Зыков, его слова передает «360» .

Глава Ассоциации напомнил об иске Instagram к новозеландский компании за накрутку лайков пользователям. То есть создатели соцсетей хотят показать пользователям, что защищают их интересы, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что американские власти начали антимонопольную проверку в отношении интернет-гигантов, в том числе Facebook и Google. Обе компании неоднократно оказывались в центре скандалов о конфиденциальных данных пользователей.