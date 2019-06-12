Nissan GT-R и Juke покидают российский рынок

Москва, 12 июня. Японский автомобильный концерн Nissan завершил поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R на российский рынок, которые перестали приезжать в РФ с прошлого года.

После того, как последние машины автомобильного гиганта, оставшиеся на складах дилеров, распродадут, обе модели покинут российский рынок.

Кроссовер Juke импортировали в Россию с британского завода, спортивный автомобиль приехал из Японии.

Концерн не собирается продлевать одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обе модели. В настоящее время машины еще есть в наличии у российских дилеров, пишет Nation News.

Ранее сообщалось, что Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе. Ремонту подлежат автомобили, выпущенные с июля 2017 года по январь прошлого года.