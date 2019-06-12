Врач рассказал, чем опасно мороженое в жару

Москва, 12 июня. Поедание мороженого может обернуться серьезными неприятностями, особенно, если есть десерт в жаркое время. Об этом в среду заявил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, когда человек ест мороженое, у него происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что чревато развитием острых респираторных заболеваний. Во время жары ситуация усугубляется еще сильнее из-за резкого перепада температуры.

«Тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма», — отметил он.

Если перед соблазном никак не устоять, то мороженое стоит есть в слегка подтаявшем виде и не спешить. Что касается напитков, то их нужно пить небольшими глотками. Лучше отказаться в жару от кофе, газировки, молочного коктейля и заменить их чистой водой, морсом, чаем или водой с лимоном. Из молочных напитков лучше всего подойдет кефир, ряженка и айран, сообщает агентство новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и Подмосковье установится жаркая погода. В Московской области столбики термометров покажут 25-30 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

В некоторых районах возможна гроза. Атмосферное давление будет пониженным и составит 749 мм ртутного столба. Северный ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду.