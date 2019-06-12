Ксения Бородина возмутилась действиями сына Бари Алибасова

Москва, 12 июня. Ведущая многолетней скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина пришла в ужас от фотографии, которую опубликовал сын Бари Алибасова — он сделал селфи с только что вышедшим из медикаментозного сна отцом и выложил снимок в Сеть.

Бородина назвала поступок Бари Алибасова-младшего попыткой пропиариться. Она также сочла «зверством» то, что сын продюсера выложил снимок отца с больничной койки.

«Мне кажется, что выкладывать в сеть фото родного человека, который только вышел из комы — просто зверство! Бари Каримович никого и ничего не помнит, не понимает, что происходит, а на этом будто ловят хайп!» — отметила звезда шоу-бизнеса в беседе с Dom2Life.ru.

Она сказала, что ни в коем случае не хочет никого обвинять, но напомнила об элементарном такте по отношению к родному человеку, пишут «Дни.ру».

Впрочем, не все пользователи социальных сетей поддержали Бородину. Одни участники дискуссии настаивают на том, что Алибасов-младший таким образом обрадовался выздоровлению отца. Другие обратили внимание на то, что эти снимки никоим образом не касаются ведущей.

Напомним, отечественный продюсер, основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в столичную больницу 4 июня, случайно выпив жидкость для очистки труб «Крот». В результате он получил ожог желудка четвертой степени. По словам родственников, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.